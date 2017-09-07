Порошенко: Украина уже ведет переговоры о получении оборонительного оружия США

07.09.2017 16:40

Разговоры о предоставлении оборонительного оружия США Украина перешли в плоскость практических переговоров. Об этом в ежегодном послании к Верховной Раде Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Теоретические разговоры о гипотетической зависимость или возможность предоставления Украине оборонительного оружия США наконец перешли в практическую плоскость переговоров", - сказал П.Порошенко.

По его словам, Киев и Вашингтон в целом интенсифицировали диалог на высшем уровне и повысили уровень украинского-американского партнерства.

Президент также напомнил, что десятки нардепов Украины после президентских выборов в США отправились в Америку и пытались добиться "охлаждения отношений" США и Украины.

Источник: http://from-ua.com