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Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину
Российский министр надеется, что новые газопроводы РФ окажутся выгоднее в эксплуатации, чем контракт с Украиной
Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется выгоднее, чем поставлять газ по новым газопроводам: "Турецкому потоку" и Северному потоку 2". Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Наша позиция такова, что этот вопрос (о сохранении транзита – Ред.) может обсуждаться. Он может обсуждаться, если условия будут гораздо выгоднее, чем транспорт по новой инфраструктуре, которая строится. Наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется", – отметил российский министр.
Однако, по его словам, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа по новым газопроводам намного выгоднее для РФ.
"Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут построены до конца 2019 года – и "Северный поток 2", и "Турецкий поток"... Затраты на транспортировку газа по новой инфраструктуре по себестоимости на 1 тыс. кубометров будут почти в два раза дешевле", – отметил Новак.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ
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