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«Шахтёр» заявился

07.09.2017 08:30
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«Шахтёр» заявился

Донецкий клуб огласил список игроков, «аккредитованных» для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

В нелёгком деле прокладки дороги в плей-офф Паулу Фонсека решил положиться на следующих исполнителей:

Вратари: 26. Никита Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 55. Олег Кудрик. Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 18. Иван Ордец, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 44. Ярослав Ракицкий, 66. Марсио Азеведо. Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Фред, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 17. Максим Малышев, 21. Алан Патрик, 34. Иван Петряк, 59. Александр Зубков, 74. Виктор Коваленко. Нападающие: 19. Факундо Феррейра, 99. Густаво Бланко-Лещук.
В заявке, как и положено по регламенту, 25 футболистов, но есть один нюанс: сюда же вошли Кудрик, Зубков и Коваленко, проходящие по «списку Б» для молодых воспитанников клуба. Вообще-то, «бэшников» разрешается заявлять без ограничений сверх лимитированных 25 «ашников», но Фонсека, видимо, решил «для галочки» футболистов не брать. Отметим, что девять игроков ещё не «нюхали пороху» в баталиях Лиги чемпионов - шанс дебютировать в этом турнире имеют Шевченко, Гриценко, Кудрик, Бутко, Хочолава, Патрик, Петряк, Зубков и Бланко-Лещук.

Напомним, что первый матч в группе F «Шахтёр» проведёт 13 сентября в Харькове на ОСК «Металлист» против итальянского «Наполи». Параллельно в Роттердаме сойдутся «Фейеноорд» и «Манчестер Сити».

 

Юрий ОКУНЬ.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Лига Чемпионов
 
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