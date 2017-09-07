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США поддержали позицию Украины по миротворцам на Донбассе – WP

07.09.2017 10:55
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США поддержали позицию Украины по миротворцам на Донбассе – WP

Соединенные Штаты с осторожностью приветствовали предложение России отправить миротворцев ООН на Донбасс, но в среду настаивали на том, что силы должны быть развернуты на всей территории восточной Украины, а не только на линии конфликта. Об этом сообщает Washington Post.

"Любая такая сила должна иметь широкий мандат на мир и безопасность на всей оккупированной территории в Украине", – заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт.

Как отмечает издание, в США хотят, чтобы миротворцы развернулись во всех регионах, контролируемых боевиками, а не только вдоль линии соприкосновения, как это предлагают в РФ.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, США, Донбасс, миротворцы
 
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