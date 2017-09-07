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У Меркель выступили со своим предложением по миротворцам ООН на Донбассе
Германия поддержала предложение России по размещению миротворцев ООН на Донбассе. При этом официальный Берлин считает, что "голубые каски" должны быть размещены по всей территории конфликта, а не лишь вдоль линии разграничения.
Об этом в среду, 6 сентября, на встрече с журналистами заявила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
По ее словам, Германия в целом поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина об отправке миссии ООН на Донбасс, однако не уверена, что сторонам удастся договориться по всем деталям резолюции.
В частности, она считает, что властям террористических группировок не стоит давать право голоса при принятии решения о размещении миротворцев ООН.
"Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик", - подчеркнула Деммер.
При этом МИД Германии Мартиш Шефер также считает, что данную инициативу РФ не стоит воспринимать критически.
"В конце концов, речь идет о конкретном предложении, которое является созвучным с украинским, хотя и за исключением нескольких ключевых моментов", - сказал он".
"Говорить только о контактной линии неуместно, ведь сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории Востока Украины, а не только вдоль линии разграничения", - отметил Шефер.
Он также прокомментировал идею с диалогом с лидерами "Л/ДНР", подчеркнув, что ООН не имеет подобной практики привлечения сепаратистов к переговорному процессу.
Шефер заверил, что превращение войны в Донбассе в замороженный конфликт не входит в интересы Германии.
"Вместе с французскими партнерами по Нормандии в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом разногласий между Украиной и РФ в видении мандата "голубых касок", - подытожил он.
Теги: Украина, Донбасс, война, ООН, миротворцы, Меркель
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