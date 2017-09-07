Усик сделал важное заявление о предстоящем поединке с Хуком

07.09.2017 15:40

Фанаты бокса с нетерпением ждут поединок между Александром Усиком, боксером из Украины, и Марко Хуком, немецким чемпионом. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, прославленный украинский боксер прокомментировал предстоящий бой, подчеркнув, что «похоронит Хука в субботу».



Нужно напомнить, что поединок состоится в Берлине 9 сентября, и эксперты считают, что он будет одним из самых зрелищных. У Усика в «копилке» только 12 поединков в профи, а у немца их уже 45, однако украинец нисколько не переживает по этому поводу, отмечая, что «Хук ему по плечу».



«Хук чаще всех защищал титул в дивизионе. Он ничего и никого не боится — пойдет за победой даже в огонь, но элемент неожиданности на моей стороне. Хук выступит дома. Это сделает его сильнее, но мне по нраву вызов», - заявил украинский чемпион. Однако Хук тоже не собирается сдаваться и уже заявил, что Усик будет находиться в его городе, поэтому козыри на руках именно у немца.