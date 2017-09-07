В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»

07.09.2017 11:28

Во время пресс-конференции Николай Поворозник, занимающий должность заместителя мера Киева, заявил, что в медицинских учреждениях Киева ведется активная подготовка к возможному появлению ранее неизвестных штампов гриппа и уже предупредили о возможности новых осложнений.

Об этом сообщает replyua.net. «В минувшем году циркуляция гриппа типа А (H1N1), к которым также относят штамп «Мичиган», была крайне низкой. Однако даже с учетом такой «неагрессивности» штампа врачи уверены, что в текущем году эпидемия гриппа все-таки будет», - сказал высокопоставленный чиновник.



Со слов Поворозника, учитывая информацию, касающуюся иммунитета к заболеванию у здоровых граждан, а также небольшой показатель вакцинации населения в связи с плохой социально-экономической ситуации в Украине, стоит ожидать, что количество заболевших увеличится на 14 процентов.



«В связи с тем, что вирус «Мичиган» - это подвид «свиного» гриппа, то у него похожие симптому заболевания. Продолжительность его инкубационного периода не превышает 4 – 7 дней. Но у гриппа «Мичиган» более сложное течение и большой риск осложнений», - заявил заместитель председателя КГГА.