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Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие
Нардепы просят компетентные органы проконтролировать законность въезда экс-президента Грузии
Ряд народных депутатов Украины подписали обращение к главе Госпогранслужбы Петру Цигикалу и главе Государственной миграционной службы Максиму Соколюку с требованием прибыть 10 сентября в пункт пропуска «Краковец». Ведь именно через этот пункт в Украину планирует вернуться лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Движение новых сил», публикуя соответствующий документ.
Согласно тексту документа, его подписали 27 народных депутатов, среди которых Юрий Деревянко, Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко, Сергей Евтушок, Алексей Рябчин, Александра Кужель, Иван Крулько, Светлана Залищук, Виктор Чумак, Наталья Новак, Мустафа Найем, Ирина Подоляк Владимир Парасюк, Виталий Куприй, Иван Мирошниченко, Павел Костенко, Сергей Лещенко, Алексей Скрипник, Семенуха Роман, Ирина Сисоенко, Тарас Пастух, Олег Березюк, Игорь Луценко, Андрей Вадатурский, Дмитрий Добродомов, Егор Соболев и Виктория Войцицкий.
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Депутаты также заявили о планах присутствовать в этот день в пункте пропуска через госграницу «Краковец» для «осуществления депутатского контроля за соблюдением законодательства Украины и международных договоров».
Как сообщает «Украинская правда», пресс-секретарь ГСУ Олег Слободян рассказал, что знаком с письмом нардепов, однако не располагает информацией, поступил ли этот документ в администрацию. В то же время он подчеркнул, что «в любом случае кто-то из руководства будет».
Представитель ГНСУ также заверил, что для пограничников 10 сентября будет обычным рабочим днем, однако пограничные наряды будут усилены для недопущения провокаций.
«Особых мер не будет и не должно быть, но, учитывая то, что некоторые политические силы планируют собрать перед пунктом пропуска большое количество людей – это все-таки граница, не проходной двор – конечно, мы будем усиливать пограничные наряды. Мы не уверены, что при таком количестве людей обойдется без провокаций», – пояснил Слободян.
Напомним, Народный депутат Виктор Чумак заявил, что ему известны имена людей, а также номера автомобилей, которые будут шпионить за бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили в Польше.
А известный государственный деятель и соратник Вацлава Гавэла, Карел Шварценберг и члены чешского парламента обратились с открытым письмом к украинскому президенту Петру Порошенко.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Украинская правда«
Теги: политика, Донбасс, пограничники, Саакашвили
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