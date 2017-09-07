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Заказать биометрический паспорт через интернет: инструкция

07.09.2017 11:18
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Заказать биометрический паспорт через интернет: инструкция

Теперь не нужно стоять в очередях

Система iGov получила новую функцию. Теперь можно заказать биометрический паспорт онлайн в 10 областях Украины. На сайте можно заполнить электронную анкету и оплатить все нужные квитанции.

Дмитрий Дубилет сообщил, что на данный момент к системе iGov подключено 111 населенных пунктов, жители которых и есть теми счастливчиками, которые могут заказать биометрический паспорт онлайн.

Так же организатор обратил внимание на то, что совсем недавно к iGov подключили еще несколько населенных пунктов, среди которых Львов, Ровно, Херсон, Харьков, Вышгород, Боярка и Борисполь.

На сайте iGov можно заказать биометрический паспорт с таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Хмельницкая. Но сделать это не так то и просто, поэтому вот инструкция к тому, как заказать биометрический паспорт онлайн.

Заказать биометрический паспорт через интернет: инструкция

Шаг первый:

Нужно войти в систему при помощи: BankID, или ЕЦП;
Далее нужно выбрать подраздел ДМС, в котором вы желаете получить заграничный паспорт и заполняете там свои данные:
Контакты (телефон и электронную почту)
И время, когда вам будет удобно прийти в ДМС.

Шаг второй:

Вы получите письмо с дальнейшими инструкциями, там будет написано:
какие документы нужно собрать, чтобы оформить загранпаспорт
реквизиты для оплаты
и ссылка примера для оформления загранпаспорта

Шаг третий:

После всего этого, вам нужно прийти в ДМС в выбранное время и принести с собой документы, которые были назначены в письме:
Оригинал и копию паспорта гражданина Украины
Паспорт для выезда заграницу (если он есть)
Оригинал и копию идентификационного кода
Так же заполненные заявления, ссылки на которые, будут отосланы в письме.

Шаг четвертый:

Нужно будет еще раз сходить в ДМС, но в этот раз уже за готовым паспортом. Кстати, его готовность можно отслеживать по этой ссылке. 

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Интернет, инструкция, биометрический паспорт
 
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