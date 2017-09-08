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Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов
Вера Брежнева, украинская певица и бывшая солистка «ВИАГра», а также супруга композитора Константина Меладзе, стала ведущей на российском телеканале СТС – теперь на ведет шоу «Успех».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу телеканала, Брежнева стала ведущей шоу, где молодые исполнители со всей России будут бороться за победу, но при этом не прибегнут к помощи известных продюсеров. «В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами — Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron, Макс Корж. Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали, на что способны, и получили любовь миллионов», - заявила Брежнева.
По ее словам, то, что канал решил запустить такой проект, - это большой риск, но он оправдан, поскольку канал покажет, что действительно талантливым людям продюсеры не нужны. Это популярное шоу в настоящий момент также готовит американский телеканал Фокс Ньюс. Кроме того, аналоги шоу «Успех» будут показаны в Испании, Италии, Дании, Норвегии и Франции.
Теги: Россия, Донбасс, шоу, Вера Брежнева, певица
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