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Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов

08.09.2017 22:10
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Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов

Вера Брежнева, украинская певица и бывшая солистка «ВИАГра», а также супруга композитора Константина Меладзе, стала ведущей на российском телеканале СТС – теперь на ведет шоу «Успех». 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу телеканала, Брежнева стала ведущей шоу, где молодые исполнители со всей России будут бороться за победу, но при этом не прибегнут к помощи известных продюсеров. «В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами — Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron, Макс Корж. Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали, на что способны, и получили любовь миллионов», - заявила Брежнева. 

По ее словам, то, что канал решил запустить такой проект, - это большой риск, но он оправдан, поскольку канал покажет, что действительно талантливым людям продюсеры не нужны. Это популярное шоу в настоящий момент также готовит американский телеканал Фокс Ньюс. Кроме того, аналоги шоу «Успех» будут показаны в Испании, Италии, Дании, Норвегии и Франции. 



Теги: Россия, Донбасс, шоу, Вера Брежнева, певица
 
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