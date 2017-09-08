- Кого влада змусить відкладати пенсію на накопичувальний рахунок12:15
- Петро Порошенко розпочав передвиборчу кампанію?12:00
- Как долго будет расти доллар: 2 прогноза на эту осень11:48
- В Украине появился суперсовременный школьный автобус11:33
- В Мариуполе идет "война" с лежачими полицейскими11:05
- Як підскочать ціни на бензин у вересні10:45
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс10:33
- Запрос Грузии о выдаче Саакашвили будет рассматривать Минюст10:16
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»09:30
- "Ощадбанк" предупредил своих клиентов о проблемах09:16
Букмекеры назвали фаворита боя Усик-Хук
Букмекеры назвали фаворита боя между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Марко Хуком
Фаворитом считают украинского боксера.
На победу Усика различные букмекерские конторы дают коэффициент от 1,04 до 1,07, тогда как коэффициент на победу Хука — от 8,5 до 11,5.
Что касается того, как именно закончится бой, то здесь наиболее вероятным исходом букмекеры видят победу Усика решением судей — на нее можно поставить с коэффициентом 1,57. Интересно, что победа Усика нокаутом оценивается тем же коэффициентом, что и победа Хука по очкам — 11,4.
Напомним, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион мира Марко Хук обменялись громкими заявлениямиперед боем Всемирной суперсерии бокса. Бой Усика и Хука состоится 9 сентября в Берлине. На кону будет стоять выход в полуфинал World Boxing Super Series, а также чемпионский пояс по версии WBO, который принадлежит украинцу.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Апостроф
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Александр Усик
- В Мариуполе идет "война" с лежачими полицейскими11:05
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»09:30
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Морских прогулок не будет! Мариупольцам рассказали о судьбе морского вокзала17:45
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- Кого влада змусить відкладати пенсію на накопичувальний рахунок12:15
- Петро Порошенко розпочав передвиборчу кампанію?12:00
- Как долго будет расти доллар: 2 прогноза на эту осень11:48
- В Украине появился суперсовременный школьный автобус11:33
- Ужин после 18:00: диетологи опровергли популярный миф11:22
- В Мариуполе идет "война" с лежачими полицейскими11:05
- Як підскочать ціни на бензин у вересні10:45
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс10:33
- Запрос Грузии о выдаче Саакашвили будет рассматривать Минюст10:16
- Сын Трампа раскрыл цель встречи с российским адвокатом10:02
- Ужин после 18:00: диетологи опровергли популярный миф11:22
- Захворіли грипом: коли кликати лікаря?09:49
- Які вазони варто викинути із спальні?09:02
- 10 причин смеяться чаще08:38
- Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?08:11
- Правда ли, что от сутулости страдают внутренние органы07:33
- Пять привычек, от которых может увеличиться объем талии22:42
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?18:35
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО