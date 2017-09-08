Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Букмекеры назвали фаворита боя Усик-Хук

08.09.2017 07:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры назвали фаворита боя Усик-Хук

Букмекеры назвали фаворита боя между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Марко Хуком

Фаворитом считают украинского боксера.

На победу Усика различные букмекерские конторы дают коэффициент от 1,04 до 1,07, тогда как коэффициент на победу Хука — от 8,5 до 11,5.

Что касается того, как именно закончится бой, то здесь наиболее вероятным исходом букмекеры видят победу Усика решением судей — на нее можно поставить с коэффициентом 1,57. Интересно, что победа Усика нокаутом оценивается тем же коэффициентом, что и победа Хука по очкам — 11,4.

Напомним, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион мира Марко Хук обменялись громкими заявлениямиперед боем Всемирной суперсерии бокса. Бой Усика и Хука состоится 9 сентября в Берлине. На кону будет стоять выход в полуфинал World Boxing Super Series, а также чемпионский пояс по версии WBO, который принадлежит украинцу.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Апостроф



Теги: Донбасс, спорт, бокс, Александр Усик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх