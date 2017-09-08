- Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов22:10
- Завтра у Києві відбудеться перший після Майдану корпоратив Roshen21:46
- Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы21:15
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями21:00
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка19:58
- Вибух у центрі Києва: стало відомо ім’я загиблого19:50
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі19:45
- Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе19:30
- Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях19:15
Кого влада змусить відкладати пенсію на накопичувальний рахунок
В Україні може з’явитися система накопичувальної пенсії, незважаючи на попередні заяви влади
Як стало відомо, нардепи мають намір включити в законопроект Кабміну про пенсійну реформу поправку про введення особистих накопичувальних рахунків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентарії вирішили відмовитися від цієї ідеї на деякий час.
“При цьому з законодавства повинна бути виключена норма, що другий рівень вводиться тільки за умови бездефіцитності бюджету Пенсфонду (ПФ), так як в найближчі кілька років досягти цього неможливо. А вводити накопичувальні рахунки треба якомога швидше, адже пенсіонерів у нас стає все більше , а працівників все менше”, – пояснили в Кабміні.
Особисті пенсійні рахунки у жителів України можуть з’явиться вже з 1 січня 2019 року, у разі, якщо поправка до закону буде схвалена. Розмір обов’язкових відрахувань на накопичувальний рахунок становитиме 2% від зарплати в перший рік, а потім буде рости на 1% щорічно протягом п’яти років.
Обов’язковими рахунки стануть для всіх хто за станом на початок 2019 року буде молодшим 35 років. На думку уряду, таким чином молоді люді зможуть накопичити собі на гідну старість.
Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи. Так, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за формулою.
Як раніше писала Politeka, українські пенсіонери отримують найнижчі пенсії в Європі. Так, в Білорусі мінімальна виплата майже в 1,7 рази вища за українську, а в Польщі – в п’ять разів більше.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на Segodnya
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, пенсионный фонд, реформа
- Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?
- Гройсман назвал главную цель пенсионной реформы и обвинил ее противников в популизме
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Переселенцы атакуют управления пенсионного фонда
- Правительственный вариант бюджета на 2016 год оставляет украинцев без пенсий и Пенсионного фонда
- Пенсионеров отправляют в Интернет
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
- Викрадення українського журналіста: вдалося вивідати важливу інформацію16:53
- КАК ЖИТЕЛИ ДОНБАССА БОЕПРИПАСЫ ЧЕРЕЗ БЛОКПОСТЫ ПЕРЕВОЗЯТ16:43
- Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»16:00
- Мужчина кормил "крокодилом" мариупольцев13:45
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини13:15
- Пограничный контроль: модемы, одежда и кофе не доехали в ОРДО12:58
- В Мариуполе идет "война" с лежачими полицейскими11:05
- Съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются22:49
- Ученые обнаружили древний город, уничтоженный наводнением (ВИДЕО)22:34
- Брежнева станет телеведущей на одном из крупнейших российских каналов22:10
- Завтра у Києві відбудеться перший після Майдану корпоратив Roshen21:46
- Причины появления горечи во рту21:33
- Украинского узника Кремля выпустили из психбольницы21:15
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями21:00
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди20:45
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- Причины появления горечи во рту21:33
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях19:15
- Как не заразиться гриппом: шесть важных правил от опытного вирусолога17:45
- Почему появляются синяки на теле без причины17:12
- Ужин после 18:00: диетологи опровергли популярный миф11:22
- Захворіли грипом: коли кликати лікаря?09:49
- Які вазони варто викинути із спальні?09:02
- 10 причин смеяться чаще08:38
- Реакція знаків Зодіаку на обман і зраду: хто, як діє?08:11
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"
- В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали фото крушения
- Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО