Кого влада змусить відкладати пенсію на накопичувальний рахунок

08.09.2017 12:15

В Україні може з’явитися система накопичувальної пенсії, незважаючи на попередні заяви влади

Як стало відомо, нардепи мають намір включити в законопроект Кабміну про пенсійну реформу поправку про введення особистих накопичувальних рахунків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентарії вирішили відмовитися від цієї ідеї на деякий час.

“При цьому з законодавства повинна бути виключена норма, що другий рівень вводиться тільки за умови бездефіцитності бюджету Пенсфонду (ПФ), так як в найближчі кілька років досягти цього неможливо. А вводити накопичувальні рахунки треба якомога швидше, адже пенсіонерів у нас стає все більше , а працівників все менше”, – пояснили в Кабміні.

Особисті пенсійні рахунки у жителів України можуть з’явиться вже з 1 січня 2019 року, у разі, якщо поправка до закону буде схвалена. Розмір обов’язкових відрахувань на накопичувальний рахунок становитиме 2% від зарплати в перший рік, а потім буде рости на 1% щорічно протягом п’яти років.

Обов’язковими рахунки стануть для всіх хто за станом на початок 2019 року буде молодшим 35 років. На думку уряду, таким чином молоді люді зможуть накопичити собі на гідну старість.

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи. Так, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за формулою.

Як раніше писала Politeka, українські пенсіонери отримують найнижчі пенсії в Європі. Так, в Білорусі мінімальна виплата майже в 1,7 рази вища за українську, а в Польщі – в п’ять разів більше.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на Segodnya