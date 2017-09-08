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Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
Курсы основных мировых валют побили очередную психологическую отметку в Украине
Так, Национальный банк Украины на пятницу, 8 сентября, установил следующие курсы, сообщает Politeka.
Доллар сегодня торгуется по 26 гривен, по сравнению со вчера он подорожал на 2 копейки. Всего, с начала недели он «подрос» на 26 копеек.
Отметим, что на прошлой неделе американская валюта также активно дорожала, в последний день лета доллар вырос на 30 копеек. На сегодняшний день, достигнув значения в 26 гривен, доллар побил психологическую отметку.
На черном рынке доллар покупают в среднем за 26,37 грн, а продают по 26,48. Отметим, что неделю назад эти цифры были на уровне 25,7 грн и 25,8 грн соотвественно.
Тем временем евро также существенно подорожал. Курс повысился на 13 копеек и перешагнул психологическую отметку в 31,12 копеек. Примечательно, что дороже евро стоил лишь в период пиковой девальвации гривны в 2015 году.
Евро по состоянию на 8 сентября на черном рынке торгуется по 31,40 при покупке и 31,60 при продаже. Неделю назад его «черная» стоимость составляла 30,4 грн и 30,52 грн.
Напомним, максимальный курс доллара и евро в Украине был зафиксирован на уровне 30,01 грн и 31,41 грн соответственно.
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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