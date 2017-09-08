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"Ощадбанк" предупредил своих клиентов о проблемах

08.09.2017 09:16
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"Ощадбанк" предупредил своих клиентов о проблемах

Государственный Ощадбанк уведомил своих клиентов о том, что в системе Ощад24/7 будут недоступны ряд услуг.

Так, с 8 сентября 23:00 до 14:00 9 сентября клиенты не смогут проводить операции по кредитным, депозитным и текущим счетам, передает ubr.ua.

Такое сообщение банк распространил среди своих клиентов в СМС рассылке.

При этом причины временного отключения сервисов не указываются.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Ощадбанк, проблемы
 
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