- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- Корея может инвестировать в развитие украинской солнечной энергетики19:05
- Мораторий на продажу земли: чего ждать украинцам18:43
- В Голосеевском парке разбился мотоциклист18:26
- Так і без сала залишимося 17:28
- Дефицит Пенсионного фонда составит 141 млрд грн17:08
- В зоні АТО вчинив суїцид контрактник, який раніше перебував під наглядом психіатрів16:48
Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко
Валерий Дымов, известный политолог, прокомментировал возможное возвращение Саакашвили в Украину, подчеркнув, что история с лишением гражданства ударит по рейтингу Петра Порошенко, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
По словам Дымова, в украинском обществе наблюдается недоверие к власти, и в ее числе и сам президент, поэтому шаг Порошенко (лишение гражданства Михаила Саакашвили) приведет к еще большей делегитимизации украинского главы. «Если лишение гражданства – это его воля, то люди понимают, что это признак политического давления. Он сам его приглашал, сам предоставлял гражданство. Воспринимается, что гражданство – это какой-то проездной талон. Все это идет не на пользу рейтингам президента»», - уверен политолог.
Дымов подчеркнул, что Саакашвили воспользуется недоверием к Петру Порошенко, и среди украинских политиков нет ни одного человека, который смог бы посоревноваться с этим грузином в том, что касается политических манипуляций – Саакашвили умеет уничтожать своих конкурентов с помощью яркой риторики.
Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Саакашвили
- Удивительный Москаль: топ-7 фактов о новом губернаторе Закарпатья
- Порошенко в Днепре: именно здесь разбились планы "русской весны". ВИДЕО
- Еврокомиссар Хан встретился с Порошенко
- Петро Порошенко розпочав передвиборчу кампанію?
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК 22:07
- НА GOOGLE PLAY ВИЙШЛА МОБІЛЬНА ГРА ПРО БІЙКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ21:49
- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата21:06
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны19:48
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”