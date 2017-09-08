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Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе
Размещение миротворцев возможно только с согласия украинской стороны, считают в польском МИДе
Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на российско-украинской границе. Об этом заявило Министерство иностранных дел Польши, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Onet.pl.
Как считают польские дипломаты, с точки зрения безопасности ситуации на Донбассе миротворцы должны быть размещены на границе Украины и России.
"Соответствующим местом для представления и подготовки такого рода инициатив является Совет безопасности ООН, и мы ожидаем конкретных предложений на встрече Совета... Необходимым условием успеха такой миссии была бы подготовка мандата (миссии ООН) в сотрудничестве и при согласии украинской стороны", – подчеркивает польское внешнеполитическое ведомство", – сообщает МИД Польши.
Также в польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на фоне высказываний президента России о миротворцах на Донбассе, сложно абстрагироваться от двух вопросов.
"Во-первых, речь идет о военных действиях боевиков, которые тренируются и финансируются Россией, и их действия направлены против наблюдательной миссии ОБСЕ. Во-вторых, речь идет об отсутствии прозрачности и наступательном характере учений "Запад-2017", – подчеркнули польские дипломаты.
В то же время МИД Польши уверяет, что страна поддерживает суверенитет Украины, и осуждают нарушение международного порядка.
Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает присутствие миротворцев ООН на Донбассе, и назвал ряд условий, которые уже резко раскритиковали в Украине.
Как заявлял постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России исключено.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Польша, миротворцы
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