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Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях
Столичные учреждения здравоохранения активно готовятся к появлению новых возбудителей гриппа и предупреждают об осложнениях.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает obozrevatel.com.
"В прошлом году грипп типа А (H1N1), к которому принадлежит и штамм "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне. Но несмотря на "неагрессивность" штамма медики считают, что в этом году эпидемии гриппа уже не избежать", - подчеркнул Николай Поворозник.
По его словам, многолетние наблюдения за гриппом, данные об иммунитете к заболеванию у здоровых лиц, а также низкий процент охвата вакцинацией населения на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в Украине дают все основания прогнозировать рост числа заболевших 14%.
"Поскольку вирус "Мичиган" является подвидом "свиного" гриппа, то он имеет схожие признаки заболевания. Его инкубационный период составляет 4-7 дней. Грипп "Мичиган" отличается тяжелым течением с большой вероятностью возникновения осложнений", - предупредил заместитель председателя КГГА.
Как только вирус попал в благоприятную среду (на слизистую оболочку еще здорового человека), он сразу начинает размножение. У больных наблюдается повышение температуры до 38,7 С - 40 С, которая остается высокой в течение 3-х и более суток.
Также у больных может наблюдаться один или несколько следующих симптомов:
- головная боль, ломота или боль в суставах, мышцах;
- сонливость, слабость, отказ от еды;
- кашель без отхождения мокроты;
- обильное выделение пота;
- сухость слизистых оболочек рта, носа, носоглотки.
В ходе прогрессирования гриппа состояние больного может осложняться из-за развития пневмонии (первичной, вторичной или смешанной), серозного менингита, энцефалита. При заражении вирусом гриппа "Мичиган" осложнения развиваются достаточно быстро и протекает сложно.
"Киевские медики первыми в Украине встречаются с вызовами, которые связаны с появлением новых возбудителей инфекционных заболеваний, в частности - гриппа. Например, в 2003 году - с атипичной пневмонией, в 2006-м - тяжелым острым респираторным синдромом, в 2009-м - пандемическим гриппом. Поэтому еще в межэпидемический период медицинское сообщество столицы тщательно готовится к появлению новых возбудителей гриппа. Мы обновляем материально-техническую базу лечебных учреждений, закупаем тест-системы, диагностикумы и проводим вакцинацию киевлян", - заверил Николай Поворозник.
По данным Министерства здравоохранения Украины, в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями 2017-2018 годов в Украине ожидают три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый для украинского штамм "Мичиган".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, болезнь, вирус, грипп
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