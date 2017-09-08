Срочное заявление Саакашвили: мы начинаем!

08.09.2017 07:45

Я очень хорошо знаю, что такое российская агрессия и защита территориальной целостности страны. Склоняюсь перед всеми героями, кто, рискуя собственной жизнью, защищает Украину на востоке.

Так только что написал в Фейсбуке экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

«Я также благодарен всем, кто готов защитить демократию в Украине и приедет на мирную акцию протеста против диктатуры, которая состоится 10-го сентября на границе с Польшей, в пункте пропуска Краковец», — продолжил Саакашвили.

Он также поприветствовал инициативу батальона «Азов» не участвовать в потенциальных провокациях, спланированных Аваковым или Порошенко.

«Я не понаслышке знаю, как много «азовцы» сделали для страны», — подчеркнул Саакашвили.

Отмечается, что на границу с Польшей прибудут около 100.000 украинцев. Аналогичная акция будет проводится в Киеве.

Источник: http://from-ua.com