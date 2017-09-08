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В Миіносвіти повідомили, які вимоги буде мати ЗНО-2018
2018 року на ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов вперше будуть тести двох рівнів складності: В1 і В2.
Також вони включатимуть частину "Розуміння мови на слух": прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.
Про це йдеться в наказі МОН, який набирає чинності 8 вересня 2017 року, передає Українська правда.
Згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe): інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній (Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1), просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery або С2).
На них зорієнтовані навчальні посібники з будь-якої європейської мови, довідники, словники, тести.
Рівень В1 передбачає, що особа може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.
Рівень В2 передбачає, що особа може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.
Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які зараховуватимуть результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні.
ЗНО-2018 проходитиме з 22 травня до 14 липня з 11 предметів:
українська мова і література,
історія України,
математика,
біологія,
географія,
фізика,
хімія,
англійська мова,
іспанська мова,
німецька мова,
французька мова.
Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з 4 навчальних предметів.
Випускникам шкіл результати ЗНО з 3 предметів зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти:
- українську мову і літературу;
- математику або історію України (на вибір);
- ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).
Зміст тестів відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77.
Окрім випускників шкіл, 2018 року ЗНО з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.
Таким учасникам результати тестування зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію для їхнього атестату про повну загальну середню освіту.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, образование, требование, экзамен
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