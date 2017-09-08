- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- Корея может инвестировать в развитие украинской солнечной энергетики19:05
- Мораторий на продажу земли: чего ждать украинцам18:43
- В Голосеевском парке разбился мотоциклист18:26
- Так і без сала залишимося 17:28
- Дефицит Пенсионного фонда составит 141 млрд грн17:08
- В зоні АТО вчинив суїцид контрактник, який раніше перебував під наглядом психіатрів16:48
Золото Януковича: швейцарці порахували вартість активів президента-втікача
Проте жодна із справ Швейцарської прокуратури стосовно цього золота не спрямоване проти Януковича
Федеральна прокуратура Швейцарії конфіскувала велику кількість золота в рамках кримінальної справи, відкритої в 2016 році.
Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит журналістів.
Відзначається, що федеральна прокуратура Швейцарії продовжує проводити кілька кримінальних розслідувань за підозрою у відмиванні грошей після зміни влади в Україні. Жодна з цих справ не спрямоване проти екс-президента України Віктора Януковича.
Ці виробництва були викликані підозрою у відмиванні грошей, які швейцарська прокуратура отримала в середині березня 2014 року. В рамках цих проваджень щодо відмивання грошових коштів зараз заблоковані активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків (104, 9 мільйона доларів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що швейцарська прокуратура знайома з інформацією про вивезене Януковичем золото з України, проте розголошувати її не має наміру через таємниці слідства.
Пізніше влада Швейцарії повідомляли, що не мають наміру повертати Україні вивезене екс-президентом України Віктором Януковичем золото без доказів.
Джерело: https://politeka.net с ссылкой на “ТСН“
Теги: Донбасс, золото, актив, Янукович
- В Донецкой области задержали грабителей "ювелирки"
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Изделия артёмовского завода "АртЗолото" признаны одними из лучших в Украине
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК 22:07
- НА GOOGLE PLAY ВИЙШЛА МОБІЛЬНА ГРА ПРО БІЙКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ21:49
- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата21:06
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны19:48
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”