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Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
Громкие заявления Путина о миротворческой миссии в ОРДЛО и поставках американского оружия украинской армии свидетельствуют об одном. Владимир Путин серьезно нервничает.
Кризис на Донбассе безусловно негативно влияет на ситуацию в Украине. Но все путинские планы и многоходовочки в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пока обернулись против него самого.
Идея запихнуть террористические республики в состав Украины на условиях фелерализации, изменений в Конституцию и проведения выборов с треском провалилась. Содержание ОРДЛО обходится в незначительные $2 млрд ежегодно, но цена прайса непомерно выросла – и в первую очередь из-за ужесточения санкций.
План “порешать” все с Трампом также громко провалился, как и прочие “гениальные” затеи ВВП. Насчет озвученной угрозы относительно того, что оружие из ОРДЛО попадет в другие регионы. Цитирую «Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: кто вынашивает подобные идеи.
Это заключается в том, что у самопровозглашённых республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны – у националистических батальонов и так далее. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашённые республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них». Расшифруем путинский новояз. Где эти регионы? В первую очередь, это Сирия, учитывая кто контролирует Керченский пролив и теплые отношения с Турцией. Т.е. ВВП намекает, что “стволы” из ОРДЛО могут выплыть там.
Размышляем далее. Отметаем Приднестровье как сложный логистически. Остается… Северная Корея. У которой сухопутная граница с… РФ. И где это будет особенно больно для американцев. И куда российский гибридный “супермаркет” может поставить все, а в особенности системы залпового огня против Южной Кореи.
Владимир Владимирович явно заигрался. Трамп это пока еще не Рейган, но Путин уже точно не Брежнев или Андропов, а нынешняя Россия не чета позднему СССР. Одно дело выслать американских дипломатов из РФ, другое бросить вызов, угрожая карманными террористами из ОРДЛО. И самое важное. Нервозность Путина говорит о том, что Украина вплотную приблизилась к получению американского летального оружия.
Источник: blogs.informator.news
Теги: Россия, Донбасс, цена, ДНР
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