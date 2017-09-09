Дополнительный отпуск появится у украинцев

09.09.2017 21:09

Права мужчин и женщин в контексте трудового законодательства в Украине решили уровнять. Об этом идет речь в законопроекте, подготовленном Конфедерацией работодателей. Предлагаемые нововведения позволят обеспечить равные социальные гарантии для сотрудников обоих полов. То есть избавят украинцев от половой дискриминации.

Авторы законопроекта в частности предлагают обеспечить отцов правом на декретный отпуск, а отцов двух и более малолетних детей — правом на дополнительный отпуск, передает «Народная Правда».

Законопроектом предлагается установить, что любой сотрудник, который имеет ребенка возрастом до 14 лет или ребенка с инвалидностью, имеет право на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. При этом оплата труда осуществляется пропорционально времени (или объему работы) отработанному сотрудником.

Законопроектом также предлагается обеспечить отцов, которые имеют двоих и более детей возрастом до 15 лет, правом на оплачиваемый дополнительный отпуск до 10 календарных дней, а также на отпуск до двух недель за свой счет.

Как ранее сообщалось, основатель Facebook Марк Цукерберг взял себе отпуск. Высвободившееся время он потратит на воспитание своей недавно родившейся второй дочки.

А тому, как избежать сложностей при путешествиях в дальние края на отдых, «Народная Правда» посвятила специальный материал.