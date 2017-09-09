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Министр обороны Украины объявил об увеличении выплат участникам АТО
Во время пребывания в районе АТО Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак сообщил военным, что кардинальные изменения произошли в этом году по повышению денежного обеспечения военнослужащих ВС Украины.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
«В этом месяце военнослужащие ВС Украины получат первые увеличенные выплаты на первой линии обороны дополнительно 10 000 гривен, на второй — 4,5 тысячи гривен. Также военнослужащие востребованных и опасных профессий, таких как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание — надбавки за прохождение службы в этих подразделениях», — сказал Министр обороны.
«Еще в 2015 году мы сделали верный шаг, когда надбавки и на первой, и на второй линии соприкосновения стали одинаковыми. Ранее было — чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник», — отметил Полторак.
Также он сообщил, что с 1 января 2018 года будет полностью изменен порядок начисления денежного содержания военнослужащих ВС Украины.
Источник: argumentua.com
Теги: Украина, Донбасс, АТО, выплаты
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