- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- Корея может инвестировать в развитие украинской солнечной энергетики19:05
- Мораторий на продажу земли: чего ждать украинцам18:43
- В Голосеевском парке разбился мотоциклист18:26
- Так і без сала залишимося 17:28
- Дефицит Пенсионного фонда составит 141 млрд грн17:08
- В зоні АТО вчинив суїцид контрактник, який раніше перебував під наглядом психіатрів16:48
На Донбассе Кремль уже использовал весь возможный арсенал, поэтому нового вторжения в Украину не будет
Угроза российского президента Владимира Путина о расширении зоны военного конфликта в случае, если США предоставят Украине летальное оборонительное оружие, не имеет ничего общего с реальностью. Кремль уже использовал на Донбассе весь возможный арсенал, и это - главная причина, по которой не стоит ждать открытого и большого вторжения войск РФ в Украину или захвата новых территорий сепаратистами. Такое мнение высказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
- То, что говорят в Кремле, никак не вяжется с их собственной позицией. То они говорят, что не имеют никакого отношения к боевым действиям на Донбассе, а тут уже начинают рассказывать, что будет на Донбассе, если Украина получит военную помощь США. Непонятна связь вообще. Россия пугает тем, что если Украина получает оружие от США, то Кремль может использовать какие-то другие образцы вооружений. Так на сегодня, собственно, весь спектр вооружения сухопутных войск, кроме ракетных вооружений, РФ уже и так использует, включая новейшие образцы, попадающие на вооружение российской армии. Мне непонятно, чем пугает Путин в этом контексте.
Не думаю, что Путин пойдет на сценарий открытого расположения войск в других направлениях. Если бы он это мог сделать, например, в Харьковской области или в любом другом направлении, он бы это сделал. Такие попытки были весной 2014 года. Но тогда сценарий "русской весны" сработал только на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я не думаю, что сейчас Путин сможет свободно заводить своих "зеленых человечков" и устраивать подобные сценарии в других областях на Востоке или Юге Украины. Тем более, что в плане обороноспособности Украина образца сентября 2017 года и образца апреля 2014 года - это две разные страны. И мы уже не будем сейчас просто за этим наблюдать, не имея возможности нейтрализовать такие действия.
Сепаратистские движения также невозможны. С весны 2014 года Путин пытался использовать все, что мог. Вспомним Одессу. И сейчас есть проявления в других областях, та же Херсонская область. Но, опять же, сейчас наши спецслужбы работают на опережение, и я не думаю, что теперь есть какие-то шансы реализовать деятельность сепаратистских движений, чтобы они вдруг взяли какие-то территории под контроль. Путин использовал весь арсенал, который мог использовать за три с половиной года.
Я думаю, что Путин пытается напугать международное сообщество тем, что поставки американского оружия могут способствовать эскалации конфликта на Донбассе, а не урегулированию. Это апелляция Путина к тому, что якобы в Украине внутренний конфликт. Других толкований этих слов я не вижу.
Заявления Путина могли работать в 2014 или 2015 году, когда многие в Европе и США не понимали, что речь идет о российской агрессии. А сейчас все его аргументы уже настолько присыпаны пылью, что я не знаю, кто вообще на них поведется.
Источник sprotyv.info
Теги: Украина, Донбасс, Кремль, арсенал
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК 22:07
- НА GOOGLE PLAY ВИЙШЛА МОБІЛЬНА ГРА ПРО БІЙКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ21:49
- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата21:06
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны19:48
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”