- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- Корея может инвестировать в развитие украинской солнечной энергетики19:05
- Мораторий на продажу земли: чего ждать украинцам18:43
- В Голосеевском парке разбился мотоциклист18:26
- Так і без сала залишимося 17:28
- Дефицит Пенсионного фонда составит 141 млрд грн17:08
- В зоні АТО вчинив суїцид контрактник, який раніше перебував під наглядом психіатрів16:48
Почему Путину удалось захватить Крым и создать группировки «Л/ДНР»?
Аннексия Россией Крыма и появление группировок «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины стали возможными благодаря мифам и теориям заговоров, на которых построено советское мышление. Об этом профессор университета Осло Майкл Джентайл и журналист Дмитрий Потехин написали в статье для издания New Eastern Europe.
Авторы статьи отметили, что есть группа бывших граждан СССР, которые все еще прославляют ценности, которые существовали до 1991 года, и объясняют, каким образом политики используют это для достижения собственных целей, информирует еizvestia.com.
В статье говорится, что с началом нового тысячелетия политические деятели «терпеливо работали над воссозданием и ребрендингом важнейших элементов советского мышления» в собственных интересах, в том числе и в Украине.
Джентайл и Потехин указывают, что именно так «советские люди» выступали против Оранжевой революции и Евромайдана в Украине и преданно поддерживали Виктора Януковича, обеспечив его победу на президентских выборах в 2010 году.
«В 2014 году советским нарративам, которые поддержали православные фундаменталисты, наемники за деньги и вооруженные силы Путина, «удалось» мобилизовать людей с советским типом мышления до такого уровня, которого не мог представить даже Янукович и его клептократически правящая банда», – обращают внимание Джентайл и Потехин.
По мнению авторов статьи, Россия превратила культурные и религиозные ценности в оружие. Но, объясняют Джентайл и Потехин, те, кто это оружие использует, сами не являются людьми с советским типом мышления, «они являются классом оппортунистов и политических предпринимателей, которые просто используют возможности, что им попадаются».
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
Источник: news.eizvestia.com
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Продюсер и шоу-мен Игорь Кондратюк: Захарченко - злодей из ниоткуда, а Путина надо "мочить в сортире"
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Березовец: Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу
- Донбасс может стать имением какого-нибудь выходца из КГБ, если его не освободить - Портников
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- На виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК 22:07
- НА GOOGLE PLAY ВИЙШЛА МОБІЛЬНА ГРА ПРО БІЙКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ21:49
- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- В России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата21:06
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- В Дубае появилась пальма, заряжающая смартфоны19:48
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”