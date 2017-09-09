Почему Путину удалось захватить Крым и создать группировки «Л/ДНР»?

09.09.2017 13:20

Аннексия Россией Крыма и появление группировок «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины стали возможными благодаря мифам и теориям заговоров, на которых построено советское мышление. Об этом профессор университета Осло Майкл Джентайл и журналист Дмитрий Потехин написали в статье для издания New Eastern Europe.

Авторы статьи отметили, что есть группа бывших граждан СССР, которые все еще прославляют ценности, которые существовали до 1991 года, и объясняют, каким образом политики используют это для достижения собственных целей, информирует еizvestia.com.

В статье говорится, что с началом нового тысячелетия политические деятели «терпеливо работали над воссозданием и ребрендингом важнейших элементов советского мышления» в собственных интересах, в том числе и в Украине.

Джентайл и Потехин указывают, что именно так «советские люди» выступали против Оранжевой революции и Евромайдана в Украине и преданно поддерживали Виктора Януковича, обеспечив его победу на президентских выборах в 2010 году.

«В 2014 году советским нарративам, которые поддержали православные фундаменталисты, наемники за деньги и вооруженные силы Путина, «удалось» мобилизовать людей с советским типом мышления до такого уровня, которого не мог представить даже Янукович и его клептократически правящая банда», – обращают внимание Джентайл и Потехин.

По мнению авторов статьи, Россия превратила культурные и религиозные ценности в оружие. Но, объясняют Джентайл и Потехин, те, кто это оружие использует, сами не являются людьми с советским типом мышления, «они являются классом оппортунистов и политических предпринимателей, которые просто используют возможности, что им попадаются».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Источник: news.eizvestia.com