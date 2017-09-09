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Сенатором американского штата стала украинка
Американка украинского происхождения Виктория Спартц станет сенатором американского штата Индиана.
Спартц сменит на должности 72-летнего сенатора Люка Кенли, который уходит на пенсию. Она будет занимать эту должность до 2020 года.
Спартц поблагодарила избирателей за доверие и предоставленные возможности.
«Сильные и умные американцы сделали меня сильной американской женщиной. Наше время принимать свободу и передавать его другим поколениям» — сказала она.
Американка украинского происхождения победила шестерых других кандидатов, включая Дэном Шмидтом, который ранее работал с бывшим губернатором Майком пенсий, а также Меган Уайлз, президента совета города Ноблсвиль, чью кандидатуру поддержал Кенли.
Виктория Спартц является представителем партии Республиканцев по округу Гамильтон. Она переехала в США из Украины 17 лет назад.
Источник: realist.online
Теги: Донбасс, Украинка, штат, сенатор
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