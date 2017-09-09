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Турка, избившего девушку за шорты, арестовали на три года
Инцидент произошел еще в 2016 году.
Стамбульский суд приговорил к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы Абдуллу Чакироглу, который в общественном автобусе избил незнакомую девушку за ношение шортов. Об этом сообщает Hurriyet.
Так, инцидент произошел 12 сентября 2016 года в Стамбуле. Чакироглу избил медсестру Айшюгель Терзи за якобы "неподобающий" вид.
Терзи подала жалобу на Чакироглу, и он был арестован полицией.
Суд сначала постановил освободить его, но после общественного возмущения по поводу его освобождения он был снова арестован и отправился на скамью подсудимых для первого слушания, которое состоялось 26 октября 2016 года в Стамбульском суде. Затем суд отложил судебное разбирательство.
В заключительной речи Чакироглу заявил: "Я не собирался это говорить, так как это позорно, но ее нижнее белье можно было увидеть, пока она сидела. Я хотел бы знать, где наше государство проводит черту. Это Турция, и это исламская страна. Меня спровоцировали. Кроме того, я не принимал лекарства, которые имели бы влияние", – сказал он.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, девушка, арест, шорты
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