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В Украине решат вопрос о запрете на въезд авто с иностранными номерами
Нардеп Максим Курячий заявил, что вопрос авто с иностранными номерами решится на законодательном уровне.
Украинский депутат напомнил, что Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, совместно с представителями общественности, подготовил меморандум по решению проблемы владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранными номерами.
«Есть четкая политическая воля урегулировать этот вопрос. Была инициатива подписать меморандум взаимопонимания и общих действий, для того, чтобы совместными усилиями внести изменения в действующее законодательство. Речь идет о всех автомобилях, которые были ввезены с использованием судебного транзита или временно ввозимые и находятся на иностранных номерах. Они должны быть зарегистрированы соответствующими государственными органами, и должны передвигаться по дорогам Украины на государственной регистрации. И таможенное оформление, и первая государственная регистрация должны происходить с некоторыми особенностями, которые есть на сегодняшний день», — рассказал М.Курячий.
Он также отметил, что Комитет готов пересмотреть вопрос срока ввоза, года изготовления машины.
«Если мы учтем все экологические рычаги. Акцизные ставки тоже могут быть пересмотрены в соответствии с нашим законодательством. Чтобы они были ниже, мы договорились, что мы внесем соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины, которые сделают невозможным использование в дальнейшем таких транзитных схем для уклонения от уплаты налогов. Договаривались, договаривались, но с диалога эти люди вышли (общественные активисты, которые пикетировали ВР — ред.). Но мы все равно этот вопрос решим на законодательном уровне», — подчеркнул он.
Кроме того, депутат добавил, что предлагается уменьшить акцизный сбор, но не освободить от него.
«Потому что тогда все владельцы мобильных телефонов тоже захотят, чтобы была низкая цена. Акцизные ставки на импортные автомобили и другие товары могут быть уменьшены, но на этом этапе специалисты бюджетного процесса должны знать, где взять поступления в бюджет из других источников, чтобы осуществлять повышение пенсий, ремонт дорог в Украине, социальные программы. Мы приглашаем всех к конструктивному диалогу», — добавил нардеп.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, авто, номерной знак
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