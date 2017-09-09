В Украине ускорился рост цен

09.09.2017 10:10

Инфляция в августе ускорилась до 16,2% в годовом выражении. Тогда как за июль показатель составлял 15,9%, по данным Государственной службы статистики Украины.

При этом в январе-августе потребительские цены в Украине выросли на 14,4%. В годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на овощи – 40,4%, сливочное масло – 30%, молоко – 28,9%, мясо – 28,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем в августе больше всего выросли цены на яйца – 18% и мясо - 2,9%, при этом снизились цены на овощи - на 21,5%, фрукты - 5,7%, одежду и обувь - 2,4%.

Ранее премьер Владимир Гройсман пообещал снижение цен на мясо и автомобильный газ. Напомним, Национальный банк прогнозировал ускорение роста цен осенью до уровня, превышающего прогноз НБУ.

Источник: minprom.ua