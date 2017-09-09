Выборы и бюджет: О чем президент беседовал с нардепами на даче

09.09.2017 19:50

Встреча оставила без ответа вопрос возможного будущего союза "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", однако о выборах немного поговорили.

Президент Украины Петр Порошенко пойдет на второй срок. В ночь с 7 на 8 сентября во встрече с фракцией БПП в резиденции "Залесье" глава государства объявил об этом депутатам и присутствовавшим министрам, представляющим фракцию имени главы государства, а также генеральному прокурору Юрию Луценко и мэру столицы Виталию Кличко. 112.ua выяснял подробности тимбилдинга в исполнении президента.

В четверг вечером в направлении резиденции "Залесье" потянулась вереница авто представительского класса. Среди них журналисты заметили черную ауди, которая принадлежит первому заместителю председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

Само же мероприятие, по официальной версии, носило неформальный характер.

"Не было кучкующихся групп. Все сидели за одним столом и неформально общались. Политика не обсуждалась", - заявил 112.ua нардеп Валерий Карпунцов. В свою очередь его коллега Павел Ризаненко посетовал, что ранее подобных мероприятий не проводилось, добавив, что не понимает причины ажиотажа вокруг собрания фракции БПП.

Порошенко обещает победу на выборах

Впрочем, источники 112.ua, присутствовавшие на мероприятии, отмечают, что хотя встреча и была неформальной, на ней активно обсуждались политические вопросы.

"Перед депутатами, министрами и мэром Киева Виталием Кличко и генеральным прокурором Юрием Луценко выступил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства заявил депутатам, что пойдет на второй срок, и рассказал, за счет чего рассчитывает добиться победы на предстоящих в марте 2019 года выборах", - отмечают собеседники, отметив, что спич первого лица страны продолжался около 10 минут.

Так, по словам одного из влиятельных депутатов-аграриев, в своем выступлении Порошенко среди прочего заявил, что кампания будет строиться на получении Украиной безвизового режима с ЕС, а также на ожидаемом экономическом росте в ближайшие два года.

"Порошенко выразил убеждение, что безвиз и сближение с Евросоюзом может как минимум частично компенсировать негатив от ситуации в стране, а также добавил, что рассчитывает на экономический рост в ближайшие два года, для чего, среди прочего, планирует сделать два-три шага для улучшения ситуации, в том числе и с личным рейтингом", - отмечает собеседник.

Поднял глава государства и вопрос конфликта на Донбассе. По словам депутатов, присутствовавших на встрече, Порошенко заверил, что он будет завершен к президентским выборам.

"Порошенко заявил, что до президентских выборов война закончится, и Украина восстановит контроль над неподконтрольной частью региона. В целом, он выражал уверенность в победе на выборах и призвал присутствовавших вкладываться", - подчеркнули наши собеседники.

Затраты на округа частично компенсируют

Присутствовавший на встрече генеральный прокурор Юрий Луценко шутил, что приехал без папочки (представлений о снятии депутатской неприкосновенности, - ред.). Ранее, напомним, он заявлял о возможности внесения осенью новых представлений о снятии депутатской неприкосновенности.

Не обошли вниманием участники встречи и предстоящие в 2019 году парламентские выборы. Как отмечают депутаты, присутствовавшие на мероприятии в "Залесье", в ходе встречи продолжались консультации относительно распределения депутатов по мажоритарным округам.

"Это была предварительная прикидка по округам. Пока далеко не все депутаты соглашаются идти на мажоритарный округ, поскольку им дали понять, что придется вкладывать личные средства", - поясняют собеседники.

По словам источников, планируется, что мажоритарщики от партии главы государства, которые согласятся пойти по округам, получат часть средств из госбюджета.

"Пока продолжается дискуссия относительно конкретных сумм", - добавляют собеседники.

Источники подчеркивают, что вопрос относительно "расписывания на округа" планируется обсудить через три недели "в более узком кругу".

Не обошли вниманием в "Залесье" и экономические вопросы. По словам депутатов, присутствовавших на мероприятии, министр финансов Александр Данилюк заявил, что правительство настаивает на принятии в первом чтении проекта бюджета-2018 в своем варианте. Он добавил, что было учтено лишь часть пожеланий депутатов.

В то же время, они признают, что ко второму чтению "просители" вновь попытаются пролоббировать необходимые поправки и, "вполне вероятно, что бюджет будет несколько подкорректирован. Все будет зависеть от количества голосов народных депутатов, необходимых для его принятия. В любом случае, он будет принят до конца года, поскольку этого хочет МВФ, а мы рассчитываем на транш.

В то же время встреча оставила без ответа вопрос возможного будущего союза "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко". По словам источников 112.ua в БПП, вопрос на данный момент обсуждается на уровне "стратегической девятки", однако формат пока остается туманным. Обсуждаются и кадровые вопросы. Но это уже дело нового политического сезона, который стартовал на этой неделе.