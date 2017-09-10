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Что делать, если украли банковскую карту и как вернуть украденные мошенниками деньги
Шанс вернуть выведенные с карты деньги от размера украденной суммы не зависит.
"За границей, буквально сразу по прилете, у меня украли карточки, и с одной из них сняли деньги. Как действовать, чтобы обезопасить себя от мошенников? Можно ли вернуть каким-либо способом выведенные 10 тыс. грн? Зависит ли возможность возврата от размера украденной суммы?" — Лидия Богданова, Киев.
Отвечает Алена Горлушко, руководитель управления платежных карт Пиреус Банка:
"Держателю карт нужно периодически проверять их наличие, не давать для расчетов/снятия в руки третьим лицам, не убирать и не повышать лимиты на расчеты и снятие денег. Обычно банки сами устанавливают лимит по карте 2—5 тыс. грн, как раз руководствуясь тем, что если карта попадет к мошенникам, то они не смогут вывести все средства. Нельзя писать/приклеивать пин-код на карте, хранить записанный пин-код вместе с картой и даже в той же сумочке или мобильном. Рекомендуется также подключить сервис смс-информирования.
В случае пропажи карты нужно немедленно связаться с банком, заблокировать ее через мобильный/интернет банкинг, а если такой возможности нет — по звонку на горячую линию банка (у многих финучреждений, кстати, есть возможность связаться через skype или viber), и сообщить о подозрительной транзакции. В отдельных случаях, если на сим-карту приходит смс-подтверждение с паролем, а копию вашей карты мошенники уже сделали, сохранность денег будет зависеть от расторопности настоящего хозяина.
В некоторых случаях украденные мошенниками средства можно вернуть, от выведенной суммы это не зависит. Однако если операция по украденной/потерянной карте проходила с введением пин-кода (банкомат, пос-терминал), то это невозможно: банк не несет ответственность за передачу карты и пин-кода третьим лицам, это касается и потери карты вместе с пин-кодом. Если операция была в пос-терминале без введения пин-кода, то возможность оспаривания присутствует, но шанс невелик и зависит от скорости обращения в банк и других факторов. Если операция по украденной/потерянной карте проходила с введением cvv2 кода (интернет, операция без присутствия карты с введением cvv2 кода), то опротестовать нельзя: клиент должен был сразу уведомить банк о потере/краже карты и заблокировать ее, а не после получения смс о списании. В данном случае тоже считается, что имела место передача данных третьим лицам.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, деньги, карта, мошенники
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