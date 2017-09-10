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Инфраструктурные проекты РФ, изолирующие Украину
РФ стремится закрыть "западное окно" Украины, говорят сотрудники американского Центр стратегических и международных исследований.
Украинские власти на этой неделе подсчитали, что Керченский мост, который Россия строит в Крым, нанесет Украине ущерб в 10 миллиардов гривен.
Как говорили в Минтрансе, порты Азовского моря могут лишиться до 40 процентов грузооборота, поскольку высота моста в его судоходной части накладывает ограничения на габариты суден.
Кроме того, строительство Керченского моста грозит экологической катастрофой - резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе дельфинов, говорят в Киеве.
=На днях издание Fanancial Times опубликовало статью сотрудников аналитического института в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований, в которой говорится, что мост в Крым - это один инфраструктурных проектов, которые Россия строит, огибая территорию Украины, чтобы изолировать ее от Запада.
Эксперты отмечают, что изолированность от инфраструктуры, связывающей Восток и Запад, возможно, является одним из самых долговременных и разрушительных последствий войны за Украину
Керченский мост
Россия начала строить мост через Керченский пролив весной 2015 года, в апреле 2016 года была возведена первая опора моста.
Керченский мост является одним из крупнейших мостов в России. Его протяженность - 19 километров. Он соединит аннексированный полуостров с Россией автомобильной и железной дорогами.
Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.
Пропускная способность четырехполосной автотрассы составит 40 тысяч машин в сутки, железная дорога будет включать два пути с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки.
Движение машин по мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Ежесуточно на объекте задействовано более 200 основных единиц техники, более 20 единиц плавсредств и более пяти тысяч человек.
Общая стоимость Керченского моста составит 227,92 миллиардов рублей (четыре миллиарда долларов). В России мост в Крым называют "стройкой века".
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре прошлого года, отвечая на вопрос, какое бы название он дал мосту, сказал: "Не я придумал его название. Я придумал его строить, а народ придумал, как его назвать".
Кроме того, он выразил уверенность, что "рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной" и этот инфраструктурный проект будет полезен для развития не только туризма, но и экономики.
Украине неоднократно выражала недовольство строительством моста через Керченский пролив, поскольку, по словам главы министерства инфраструктуры Юрия Лавренюка, это приведет к сокращению количества заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска.
"Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию приведет к снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо", - говорил министр.
Он также выразил возмущение тем, что Россия не согласовала с украинскими властями строительство моста.
Отметим, что министерство финансов США ввело санции против Крымской первой страховой компании, которая является страховщиком строительства Крымского моста.
В Украине часто говорят, что Керченский мост Россия не сможет достроить, а если и построит, то вскоре он разрушится.
Примечательно, что старший научный сотрудник Российской академии наук Юрий Медовар в декабре прошлого года также говорил, что построить мост не удастся из-за сложной геологии.
"Очень сложная геология. Там грязевой вулканизм, там шесть водоносных горизонтов, и плюс ко всему, там карст. Там ничего бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий? Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения... Плюс ко всему прочему - там же две реки впадают: Дон и Кубань. И происходит рассоление морской воды, то есть там идет замерзание акватории - штормовая ситуация", - говорил ученый.
Financial Times также ставит под вопрос экономическую рентабельность моста в Крым.
Ожидается, что по этому мосту между Россией и Крымом ежегодно будут перемещаться 13 миллионов тонн грузов и 14 миллионов человек - это примерно столько же туристов, сколько прибыло в Крым на пароме в прошлом году, плюс все жители полуострова включая детей.
По мнению сотрудников Центра стратегических и международных исследований, главная цель строительства моста заключаются в перемещении государственных средств в руки избранных частных лиц и в демонстрации мощи России.
FT напоминает, что после аннексии Крыма Украина оборвала железнодорожное сообщение с полуостровом, а также прекратила обеспечивать его водой и предоставлять банковские и другие услуги.
Осенью 2015 года активисты взорвали опоры линий электропередач, в результате чего подача электричества на полуостров была временно приостановлена.
Железная дорога
В начале 2015 года Россия приняла решение построить на участке Журавка - Миллеров железную дорогу в обход Украины для поездов, следующих из центральных районов РФ в южные регионы.
7 августа 2017 года было объявлено о завершении строительства. Пропускная способность участка в 137 километров после его ввода в эксплуатацию составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях.
часток Журавка - Миллерово расположен на территории Ростовской и Воронежской областей.
Как заявили в РЖД, дорога является электрифицированной, двухпутной на всем протяжении; здесь построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.
Путь прокладывали железнодорожные войска России.
"Эта железная дорога является одним из нескольких российских инфраструктурных проектов, которые в сочетании с ущербом, нанесенным конфликтом с пророссийскими сепаратистами в Донбассе, могут превратить Украину, прежде представлявшую собой своеобразный мост между Востоком и Западом, в остров", - пишет FT.
Она позволяет обогнуть территорию Украины и беспрепятственно доставлять российские грузы в Беларусь, страны Балтии и другие.
Эксперты Центра напоминают, что Украина надеялась стать крупными воротами в Европу в рамках масштабного китайского проекта Один пояс - один путь или новый Шелковый путь.
В 2013 году Виктор Янукович, занимая пост президента, заявил, что идея создания нового Шелкового пути будет активно поддерживаться Украиной.
Во время того визита он также подписал с Китаем несколько соглашений, которые могли принести Украине восемь миллиардов долларов инвестиций, включая трехмиллиардное соглашение на строительство порта в Крыму.
Однако все те сделки стали жертвами вооруженного конфликта, который вспыхнул в начале 2014 года, отмечает FT.
Точно такими же жертвами стало множество существовавших связей между Украиной и Россией, которые пострадали в результате сражений и были сознательно оборваны в рамках политики экономического давления, пишут аналитики Центра.
Они отмечают, что в самом начале конфликта сепаратисты наносили удары по ключевым объектам инфраструктуры на востоке Украины.
По данным ООН, уже к ноябрю 2014 года было разрушено 53 моста, 45 участков дорог и 190 железнодорожных сооружений.
Трубопроводы
Завершение строительства Северного потока-2 и Турецкого поток позволит России продолжить обслуживать ее европейских клиентов и существенно сократить объемы поставок газа и нефти через территорию Украины.
Киев не только потеряет доход от транзита нефти и газа, но и столкнется с перспективой того, что в случае кризиса Москва может прекратить поставки газа в Украину, отмечает FT.
Ни один из этих проектов сам по себе не является фактором, способным существенно изменить ход событий, однако вместе они превращают Украину в государство, изолированное от своих традиционных торговых партнеров, подчеркивают аналитики.
Они также обращают внимание, что возглавляемый Россией Евразийский экономический союз может ограничить возможности Украины в ведении торговли с восточнославянскими соседями.
Источник: korrespondent.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, инфраструктура
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