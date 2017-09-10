Инфраструктурные проекты РФ, изолирующие Украину

10.09.2017 07:17

РФ стремится закрыть "западное окно" Украины, говорят сотрудники американского Центр стратегических и международных исследований.

Украинские власти на этой неделе подсчитали, что Керченский мост, который Россия строит в Крым, нанесет Украине ущерб в 10 миллиардов гривен.

Как говорили в Минтрансе, порты Азовского моря могут лишиться до 40 процентов грузооборота, поскольку высота моста в его судоходной части накладывает ограничения на габариты суден.

Кроме того, строительство Керченского моста грозит экологической катастрофой - резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе дельфинов, говорят в Киеве.

=На днях издание Fanancial Times опубликовало статью сотрудников аналитического института в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований, в которой говорится, что мост в Крым - это один инфраструктурных проектов, которые Россия строит, огибая территорию Украины, чтобы изолировать ее от Запада.

Эксперты отмечают, что изолированность от инфраструктуры, связывающей Восток и Запад, возможно, является одним из самых долговременных и разрушительных последствий войны за Украину

Керченский мост

Россия начала строить мост через Керченский пролив весной 2015 года, в апреле 2016 года была возведена первая опора моста.

Керченский мост является одним из крупнейших мостов в России. Его протяженность - 19 километров. Он соединит аннексированный полуостров с Россией автомобильной и железной дорогами.

Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Пропускная способность четырехполосной автотрассы составит 40 тысяч машин в сутки, железная дорога будет включать два пути с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки.

Движение машин по мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Ежесуточно на объекте задействовано более 200 основных единиц техники, более 20 единиц плавсредств и более пяти тысяч человек.

Общая стоимость Керченского моста составит 227,92 миллиардов рублей (четыре миллиарда долларов). В России мост в Крым называют "стройкой века".

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре прошлого года, отвечая на вопрос, какое бы название он дал мосту, сказал: "Не я придумал его название. Я придумал его строить, а народ придумал, как его назвать".

Кроме того, он выразил уверенность, что "рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной" и этот инфраструктурный проект будет полезен для развития не только туризма, но и экономики.

Украине неоднократно выражала недовольство строительством моста через Керченский пролив, поскольку, по словам главы министерства инфраструктуры Юрия Лавренюка, это приведет к сокращению количества заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска.

"Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию приведет к снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо", - говорил министр.

Он также выразил возмущение тем, что Россия не согласовала с украинскими властями строительство моста.

Отметим, что министерство финансов США ввело санции против Крымской первой страховой компании, которая является страховщиком строительства Крымского моста.

В Украине часто говорят, что Керченский мост Россия не сможет достроить, а если и построит, то вскоре он разрушится.

Примечательно, что старший научный сотрудник Российской академии наук Юрий Медовар в декабре прошлого года также говорил, что построить мост не удастся из-за сложной геологии.

"Очень сложная геология. Там грязевой вулканизм, там шесть водоносных горизонтов, и плюс ко всему, там карст. Там ничего бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий? Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения... Плюс ко всему прочему - там же две реки впадают: Дон и Кубань. И происходит рассоление морской воды, то есть там идет замерзание акватории - штормовая ситуация", - говорил ученый.

Financial Times также ставит под вопрос экономическую рентабельность моста в Крым.

Ожидается, что по этому мосту между Россией и Крымом ежегодно будут перемещаться 13 миллионов тонн грузов и 14 миллионов человек - это примерно столько же туристов, сколько прибыло в Крым на пароме в прошлом году, плюс все жители полуострова включая детей.

По мнению сотрудников Центра стратегических и международных исследований, главная цель строительства моста заключаются в перемещении государственных средств в руки избранных частных лиц и в демонстрации мощи России.

FT напоминает, что после аннексии Крыма Украина оборвала железнодорожное сообщение с полуостровом, а также прекратила обеспечивать его водой и предоставлять банковские и другие услуги.

Осенью 2015 года активисты взорвали опоры линий электропередач, в результате чего подача электричества на полуостров была временно приостановлена.

Железная дорога

В начале 2015 года Россия приняла решение построить на участке Журавка - Миллеров железную дорогу в обход Украины для поездов, следующих из центральных районов РФ в южные регионы.

7 августа 2017 года было объявлено о завершении строительства. Пропускная способность участка в 137 километров после его ввода в эксплуатацию составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях.

часток Журавка - Миллерово расположен на территории Ростовской и Воронежской областей.

Как заявили в РЖД, дорога является электрифицированной, двухпутной на всем протяжении; здесь построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Путь прокладывали железнодорожные войска России.

"Эта железная дорога является одним из нескольких российских инфраструктурных проектов, которые в сочетании с ущербом, нанесенным конфликтом с пророссийскими сепаратистами в Донбассе, могут превратить Украину, прежде представлявшую собой своеобразный мост между Востоком и Западом, в остров", - пишет FT.

Она позволяет обогнуть территорию Украины и беспрепятственно доставлять российские грузы в Беларусь, страны Балтии и другие.

Эксперты Центра напоминают, что Украина надеялась стать крупными воротами в Европу в рамках масштабного китайского проекта Один пояс - один путь или новый Шелковый путь.

В 2013 году Виктор Янукович, занимая пост президента, заявил, что идея создания нового Шелкового пути будет активно поддерживаться Украиной.

Во время того визита он также подписал с Китаем несколько соглашений, которые могли принести Украине восемь миллиардов долларов инвестиций, включая трехмиллиардное соглашение на строительство порта в Крыму.

Однако все те сделки стали жертвами вооруженного конфликта, который вспыхнул в начале 2014 года, отмечает FT.

В мае этого года в Пекине состоялся форум Один пояс - один путь, где обсуждался проект нового Шелкового пути. Его маршрут, как оказалось, лежит в обход Украины.

Точно такими же жертвами стало множество существовавших связей между Украиной и Россией, которые пострадали в результате сражений и были сознательно оборваны в рамках политики экономического давления, пишут аналитики Центра.

Они отмечают, что в самом начале конфликта сепаратисты наносили удары по ключевым объектам инфраструктуры на востоке Украины.

По данным ООН, уже к ноябрю 2014 года было разрушено 53 моста, 45 участков дорог и 190 железнодорожных сооружений.

Трубопроводы

Россия также строит трубопроводы, которые позволят ей снизить зависимость от Украины, через территорию которой проходит примерно половина российского газа, поставляемого в Европу.

Северный поток-2 позволит удвоить мощность существующей линии, соединяющей Россию и Германию.

Этот проект был поддержан пятью cтранами Евросоюза, в том числе Германией. Однако некоторые страны Центральной и Восточной Европы выступают против него.

Эти страны выстурают против строительства трубопровода, чтобы ограничить газовое влияние России на ЕС.