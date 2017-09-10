Известный кыргызский преступник делает «военную карьеру» в рядах «ЛНР»

10.09.2017 15:27

Волонтеры центра «Миротворец» обнародовали данные про сумасшедшего жестокого убийцу из Кыргызстана, который нашел себе пристанище в рядах боевиков «ЛНР» и стал снайпером. Об этом сообщает сайт «Миротворец».

Сообщается, что 26-летний Шамиль Вудунлар в декабре 2015 года в Кыргызстане совершил жестокое убийство. Отмечается, что до этого он уже был судим за покушение и имеет справку о невменяемости. На родине мужчина объявлен в розыск.

Волонтеры сообщают, что Вудунлар скрывается сейчас на оккупированной территории Луганской области.

Там он даже сделал «военную карьеру»: вступил в ряды «народной милиции» и стал снайпером. Отмечается, что в феврале 2016 года был уволен из «армии» боевиков.

Источник: ghall.com.ua