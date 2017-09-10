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Крымские школьники получили задание изобразить терроризм

10.09.2017 09:48
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Крымские школьники получили задание изобразить терроризм

В крымских школах учащиеся получили задание на конкурсе по рисованию изобразить терроризм.

Об этом сообщают родители школьников в соцсетях.

Так, о таком конкурсном задании сообщили жители Симферополя и Зуи Белогорского района.

Кроме этого, сообщается, что теме терроризма были посвящены классные часы 1 сентября.

Источник: ghall.com.ua



Теги: Донбасс, Крым, школа, терроризм
 
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