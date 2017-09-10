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Украина вооружится дронами-«камикадзе»
В ближайшее время украинская армия вооружится новым для себя типом вооружений – барражирующими боеприпасами. Вчера, 8 сентября, портал defence24.pl сообщил о том, что в ходе выставки MSPO 2017, проходившей в период с 5 по 8 сентября в польском Кельце, был подписан контракт на поставку барражирующих боеприпасов Warmate.
С украинской стороны контракт подписала корпорация «Спецтехноэкспорт» (входит в государственный концерн «Укроборонпром»), а с польской — компания WB Group. Детали сделки стороны не разглашают. Кроме того, стороны подписали контракт, предусматривающий поставку и обслуживание управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-27Р1 для ВВС Польши.
Компания WB Group называет Warmate беспилотной боевой системой. Дрон может управляться оператором либо выполнять полет по запрограммированному маршруту. Боеприпас поставляется в носимой или возимой версии. Конструкция беспилотника предусматривает возможность его установки на транспортном средстве, а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы. Warmate позиционируется как альтернатива противотанковым управляемым ракетам, позволяя поражать цели на большей дальности, а также осуществлять барражирование в поисках цели в течение продолжительного времени.
Источник: Новости Ю
Теги: Украина, Донбасс, Польша, оружие, дрон
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