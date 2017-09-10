Выгоднее свиней: в Украине начали выращивать индостраусов

10.09.2017 15:47

Фермер Любомир Гощивский много лет выращивал свиней, но из-за проблем со здоровьем от такой традиции решил отказаться, недостаток мяса решил заменить за счет индостраусов. Речь идет о гибридном виде, который выводят, скрещивая страусов и индюков, пишет региональная газета "Экспресс".

Фермер утверждает, что выращивать такую птицу значительно проще, чем выкормить свинью. Индостраусы неприхотливы в еде, разве что в первый месяц за ними нужно внимательно ухаживать.

Кормить птиц надо пшеницей, отрубями, а также вареной картошкой. Индостраус ест вдвое меньше, чем курица-бройлер. Через четыре месяца птица весит до 22 кг, чистого мяса примерно 18 кг с каждого.

"Для сравнения: чтобы вырастить свинью, понадобится год, за поросенка отдадите 400 – 600 грн, на его вскармливание в месяц понадобится в среднем мешок комбикормов (200 грн), плюс картофель, молоко. В целом, по приблизительным подсчетам, выходит минимум 3 000 грн, получаем примерно 100 кг мяса и сала, а работы – на весь год. Тогда как на 10 индостраусов (один птенец стоит 140 грн) надо два мешка крупы в месяц (400 грн), и уже через 4 месяца имеем 150 – 180 кг диетического и экологически чистого мяса", – подробно объяснил фермер.

Напомним, в Украине из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) стремительно падает поголовье этих животных. Фермеры заявляют о нерентабельности производства и повышают цены на мяса.