Аналитик: забудьте о летальном оружии и помощи союзников, если у нас нет границы, то нет и чего защищать от агрессора

11.09.2017 07:10

Прорыв границы сторонниками Саакашвили нельзя оправдать никакими аргументами, никакими незаконными действиями власти, нарушениями или «криминальными режимами» в Украине. Как бы кому не хотелось убедить в обратном, особенно в стране, где потеряна территория. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.



Он задается вопросом, можно ли предоставлять оружие стране, где прорывают границы «патриотично» настроенные граждане? Можно ли строить с такой страной долгосрочные стратегии? Честный ответ очевиден. Нет. Завтра об этом будут писать все ведущие СМИ мира. Мы будем отмахиваться, что это все рука Москвы пишет, но на честный ответ наши оправдания не влияют. «За эти годы я столько видел сторонников «народовластия», народных мэров, народных блокировщиков, народных пограничников. Они были из разных сфер, регионов, обстоятельств. Я не могу избавиться ощущения, что это очень похожи между собой люди. Несмотря на различные флаги, лозунги и мотивы», – отметил аналитик.



По его словам, эти люди убедили себя в собственном превосходстве над другими гражданами. Существует два мнения: мое и неправильное. И это превосходство все больше ведет к безнаказанности и отказе прогнозировать последствия собственных действий. Тот, кто называет сегодня победой народа прорыв границы во Львовской области, завтра будет требовать расстрелов «активистов», которые будут пытаться условного «Новинского» провести через Украину-белорусскую границу. «Этот трюк с двойной моралью неоднократно проходил, но бесконечно так продолжаться не может. Если государственную границу можно прорывать одним, то завтра это будут делать другие и это будет справедливо. Должен быть предел», – подытожил Клюжев.