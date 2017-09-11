- Аваков запропонував Саакашвілі два варіанти10:32
- Эксперт: Саакашвили можно спокойно задерживать и «сажать», на Западе никто не будет возмущаться. Там бы за такое еще бы и пристрелили10:22
- Гройсман: Прорыв Саакашвили в Украину – это не просто преступление09:58
- «Юлю геть!»: сторонники Саакашвили освистали Тимошенко после прорыва границы09:48
- Саакашвили начал пожинать плоды своего громкого «прорыва»09:37
- Фильм о войне на Донбассе выдвинули на "Оскар"09:27
- Ведущий программы "Танцы со звездами" покинул шоу08:57
- Международный скандал: в Европе отвернулись от Украины из-за нового закона08:31
- Генеральна прокуратура відреагувала на «прорив кордону»08:05
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили07:42
Аваков запропонував Саакашвілі два варіанти
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Міхеіл Саакашвілі має оформити свій в'їзд в Україну або на пункті "Шегині", або в Міграційній службі.
Про це він написав у Facebook, заявивши, що "провокація вдалася", хоч і безкровно, і що всі причетні понесуть покарання.
Аваков нагадав, що за фактом організації прориву кордону Національна поліція порушила кримінальну справу за "важкою" статтею ст.332 ККУ про незаконне переправлення людей через кордон.
"Кожен персонаж із тих, хто брав участь у прориві кордону й нападі на прикордонників і поліцейських буде "офізічений", встановлений і зазнає покарання з боку закону", – заявив голова МВС.
На його думку, "Саакашвілі і всім, хто незаконно перейшов кордон, потрібно негайно вибрати з двох варіантів: прибути в пункт пропуску "Шегені" і пройти процедуру оформлення та/або прибути в підрозділ Міграційної служби".
"Всім учасникам "прориву", в тому числі народним депутатам, належить з'явитися в поліцію для надання свідчень", – додав Аваков.
За його словами, незалежно від "поведінки вищеназваних персонажів", прикордонники, поліція і Міграційна служба проводять необхідні процесуальні дії.
Аваков запевнив, що 10 вересня "намагався зробити все, щоб вивести прикордонників і поліцейських із політичного процесу".
"Я заборонив і тим, і іншим застосовувати зброю й силові дії до учасників масових акцій біля кордону. Ми розділяли потоки, продумували логістику і думали про безпеку присутніх людей – перш за все", – зазначив він.
"Ми працювали весь день на локалізацію та запобігання провокацій на зіткнення прихильників і противників Саакашвілі. Ми блокували і затримали кілька десятків людей "спортивної статури", які приїхали на кордон влаштувати "махач", – повідомив голова МВС.
Він пояснив: "Під вечір ми не стали перекидати загін поліцейських тактиків із "Краковця" в "Шегені", адже ймовірність спалаху конфлікту у "Краковці" між протиборчими людьми була висока".
"Провокація все ж відбулася. Крові не було – добре ... але ціна всього цього виявилася надто високою", – заявив Аваков.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Аваков, Саакашвили
- Улучшение к концу недели: доллар и евро существенно подешевели
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Ни дня без подорожания: доллар снова вырос
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Аваков опубликовал пост "СПАСИБО – к 2-тию освобождения Славянска"
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Аваков запропонував Саакашвілі два варіанти10:32
- Эксперт: Саакашвили можно спокойно задерживать и «сажать», на Западе никто не будет возмущаться. Там бы за такое еще бы и пристрелили10:22
- Ураган «Ирма» затопил Майами, спасатели эвакуируют 6,3 миллиона жителей Флориды10:12
- Гройсман: Прорыв Саакашвили в Украину – это не просто преступление09:58
- «Юлю геть!»: сторонники Саакашвили освистали Тимошенко после прорыва границы09:48
- Саакашвили начал пожинать плоды своего громкого «прорыва»09:37
- Фильм о войне на Донбассе выдвинули на "Оскар"09:27
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Ведущий программы "Танцы со звездами" покинул шоу08:57
- ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ УЖЕ БЛИЗКО: СТРАШНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ДРЕВНЕГО МОНАХА08:48
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили