Аваков запропонував Саакашвілі два варіанти

11.09.2017 10:32

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Міхеіл Саакашвілі має оформити свій в'їзд в Україну або на пункті "Шегині", або в Міграційній службі.

Про це він написав у Facebook, заявивши, що "провокація вдалася", хоч і безкровно, і що всі причетні понесуть покарання.



Аваков нагадав, що за фактом організації прориву кордону Національна поліція порушила кримінальну справу за "важкою" статтею ст.332 ККУ про незаконне переправлення людей через кордон.

"Кожен персонаж із тих, хто брав участь у прориві кордону й нападі на прикордонників і поліцейських буде "офізічений", встановлений і зазнає покарання з боку закону", – заявив голова МВС.



На його думку, "Саакашвілі і всім, хто незаконно перейшов кордон, потрібно негайно вибрати з двох варіантів: прибути в пункт пропуску "Шегені" і пройти процедуру оформлення та/або прибути в підрозділ Міграційної служби".



"Всім учасникам "прориву", в тому числі народним депутатам, належить з'явитися в поліцію для надання свідчень", – додав Аваков.

За його словами, незалежно від "поведінки вищеназваних персонажів", прикордонники, поліція і Міграційна служба проводять необхідні процесуальні дії.



Аваков запевнив, що 10 вересня "намагався зробити все, щоб вивести прикордонників і поліцейських із політичного процесу".



"Я заборонив і тим, і іншим застосовувати зброю й силові дії до учасників масових акцій біля кордону. Ми розділяли потоки, продумували логістику і думали про безпеку присутніх людей – перш за все", – зазначив він.



"Ми працювали весь день на локалізацію та запобігання провокацій на зіткнення прихильників і противників Саакашвілі. Ми блокували і затримали кілька десятків людей "спортивної статури", які приїхали на кордон влаштувати "махач", – повідомив голова МВС.



Він пояснив: "Під вечір ми не стали перекидати загін поліцейських тактиків із "Краковця" в "Шегені", адже ймовірність спалаху конфлікту у "Краковці" між протиборчими людьми була висока".



"Провокація все ж відбулася. Крові не було – добре ... але ціна всього цього виявилася надто високою", – заявив Аваков.

Источник: http://from-ua.com