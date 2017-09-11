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Фильм о войне на Донбассе выдвинули на "Оскар"
На Оскар выдвинута драма режиссера Шарунаса Бартаса "Иней"
Оскаровский комитет Литвы выдвинул на конкурс ленту о нынешних событиях в зоне АТО на Донбассе.
Об этом сообщает "5 канал".
На Оскар выдвинута драма режиссера Шарунаса Бартаса "Иней". Фильм сняли в копродукции Литвы, Украины, Франции и Польши.
Лента рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там герой вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.
5 октября "Иней" появится в украинском кинопрокате. В создании ленты участвовали украинские кинокомпании "Инсайт Медиа" и "Папа Фильм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Литовского киноцентра.
Ранее лента была отобрана для участия в программе секции "Двухнедельник режиссеров" на 70-м Каннском международном кинофестивале.
Теги: Украина, Донбасс, война, фильм, Оскар
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