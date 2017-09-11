Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство

11.09.2017 18:45

На прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел 2151 поправку от 81 народного депутата в правительственный законопроект о пенсионной реформе.

Как сообщил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, присутствовавший на этом заседании, большая часть правок была отклонена и всего несколько пунктов было учтено при подготовке проекта №6614 ко второму чтению, пишет ubr.ua.

«Ожидается, что он будет вынесен на рассмотрение депутатов до конца сентября», — уточнил Павловский.

Основные изменения, которые могут быть внесены в окончательный вариант правительственного законопроекта, следующие.

«Во-первых, была учена поправка депутата Александры Кужель, касающаяся некоторых категорий инвалидов. Их правительство поставило перед выбором: либо получать пенсию по возрасту из Пенсионного фонда, либо социальные выплаты и доплаты из соцфондов по инвалидности», — рассказал Андрей Павловский.

Например, согласно первоначальному варианту реформы, с 1 января 2015 года отменялась дополнительная пенсия за вред здоровью для граждан, проживавших на территориях усиленного радиологического контроля (4 категория). Однако с учетом того, что таких людей не так уж много, правительство пошло на уступки.

Во-вторых, удалось защитить права матерей. Правительство согласилось засчитывать в общий страховой стаж время, проведенное в декрете, хотя поначалу планировало этого не делать. То есть, после выхода из декрета женщине пришлось бы работать, например, дополнительные три года, чтобы иметь право на пенсию по возрасту.

В-третьих, депутаты добились внесения в текст проекта закона строчек об обязанности правительства разработать комплексный законопроект, который позволит ввести в стране второй — накопительный — уровень пенсионной системы. Срок правительству установлен до 1 января 2019 года, когда все должно быть готово.

В-четвертых, в проекте появилась норма, позволяющая выходить на пенсию в любом возрасте, если у застрахованного лица есть необходимый стаж (планируется 35 лет).

Наконец, для физлиц-предпринимателей ввели норму, которая позволяет им засчитывать стаж в период 1998-2000 годов, когда еще не было персонального реестра плательщиков взносов в ПФ. Для этого достаточно самого факта регистрации предпринимателем.

По мнению эксперта, шансы быть принятым у этого документа очень высоки. Так как никто, даже оппозиционные депутаты, не захочет стать тем, кто «не дал поднять пенсионерам пенсии на 200 грн».

Источник: http://from-ua.com