Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Международный скандал: в Европе отвернулись от Украины из-за нового закона

11.09.2017 08:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Международный скандал: в Европе отвернулись от Украины из-за нового закона

Венгрия больше не будет поддерживать Украину на международной арене из-за нового закона об образовании

Как заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр иностранных дел Пейтер Сийярто вызывает посла Украины в Венгрии Любовь Непоп через недавно принятый закон об образовании.

Министр считает новый украинский закон «стыдом и позором».

Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

На всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Он также отметил, что по личному указанию Пейтера Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.

Напомним, ранее Сиярто заявил, что принятый Верховной Радой Украины закон об образовании нарушает права венгерского меньшинства.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Радио Свобода



Теги: Украина, Донбасс, образование, Венгрия, скандал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх