Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Прорыв Саакашвили: у украинских дипломатов начались неприятности в Европе

11.09.2017 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прорыв Саакашвили: у украинских дипломатов начались неприятности в Европе

По данным польских СМИ, посол Украины вызван в МИД Польши из-за ситуации с Саакашвили.

Польские политики следят за ситуацией вокруг дела экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В МИД Польши вызван посол Украины, сообщает Радио Свобода.

"В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений", – говорится в сообщении со ссылкой на польского евродепутата Сариуша Вольского.

Ряд польских СМИ опубликовали заявление Вольского, который прибыл в Перемышль выразить поддержку Михаилу Саакашвили. Он назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.

По словам политика, дело Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

Напомним, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области, лишенный грузинского и украинского гражданства, Михаил Саакашвили, который последнее время пребывал в Европе, весь день 10 сентября пытался попасть в Украину. Корреспондент.net вел онлайн-трансляцию этих попыток.

В пункте пропуска Шегини во Львовской области сторонники Саакашвили прорвали кордон из пограничников и полиции и завели экс-губернатора Одесской области на территорию Украины. Политик прибыл во Львов

Источник: http://korrespondent.net 

 



Теги: Донбасс, Европа, дипломат, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх