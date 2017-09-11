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Прорыв Саакашвили: у украинских дипломатов начались неприятности в Европе
По данным польских СМИ, посол Украины вызван в МИД Польши из-за ситуации с Саакашвили.
Польские политики следят за ситуацией вокруг дела экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В МИД Польши вызван посол Украины, сообщает Радио Свобода.
"В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений", – говорится в сообщении со ссылкой на польского евродепутата Сариуша Вольского.
Ряд польских СМИ опубликовали заявление Вольского, который прибыл в Перемышль выразить поддержку Михаилу Саакашвили. Он назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.
По словам политика, дело Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.
Напомним, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области, лишенный грузинского и украинского гражданства, Михаил Саакашвили, который последнее время пребывал в Европе, весь день 10 сентября пытался попасть в Украину. Корреспондент.net вел онлайн-трансляцию этих попыток.
В пункте пропуска Шегини во Львовской области сторонники Саакашвили прорвали кордон из пограничников и полиции и завели экс-губернатора Одесской области на территорию Украины. Политик прибыл во Львов.
Источник: http://korrespondent.net
Теги: Донбасс, Европа, дипломат, Саакашвили
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