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Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
Михаил Саакашвили прибыл с украинской-польской границы в центра Львова
Вместе с экс-президентом Грузии приехал ряд политиков: экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, также нардепы.
У Ратуши их встретил львовский мэр Андрей Садовый, а также сторонники политика под возгласы «Слава Украине» и «Слава будущему президенту!».
«Сегодня я рискую продолжаю рисковать всем. Я не могу смотреть спокойно на то, что происходит в Украине», — заявил политик.
«После того, как у меня отобрали гражданство, я потерял 18 киллограм», — добавил Саакашвили.
Напомним, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили пересек границу Украины. Помогли ему в этом его сторонники.
Активисты собрались в районе пропускного пункта «Шегини». Они окружили политика – взяли в кольцо – и прорвали кордон пограничников. Никаких ответных мер пограничники не предприняли.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Львов, Саакашвили
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