У Кабміні розповіли, як віднині будуть нараховувати платежі за тепло і воду

11.09.2017 17:32

Уряд України пояснив, яким чином буде здійснюватися нарахування вартості за воду та тепло у відповідності до нового закону Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», інформує replyua.net з посиланням на прес-службу Кабміну.

Варто зазначити, що з другого серпня поточного року почав діяти новий закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». За словами урядовців, надання житлово-комунальних послуг в Україні стане цивілізованим.

Проте, після публікації документа, навколо нього виникло багато суперечок. Аби спростувати всі суперечки і розповісти, як працюють нові правила обліку тепла і води сайт teplo.gov.ua спільно з Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» пояснили деякі «міфи» щодо нового закону. Так, суть головного міфу полягає у можливості ігнорувати показання індивідуальних (квартирних) лічильників. Проте у дійсності документом визначаться два види вузлів обліку тепла і води (якщо мова йде про багатоквартирні будинки): вузол комерційного обліку (загальдомовий) та вузли розподільного обліку (квартирні).

У повідомленні наголошується, що вузол комерційного обліку буде визначити обсяг всієї теплової енергії / води, спожитої в будівлі. А для «розподілення» цього обсягу між споживачами в будинку і визначення, хто скільки буде платити, потрібно, щоб лічильники були у квартирах.