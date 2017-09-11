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У Кабміні розповіли, як віднині будуть нараховувати платежі за тепло і воду
Уряд України пояснив, яким чином буде здійснюватися нарахування вартості за воду та тепло у відповідності до нового закону Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», інформує replyua.net з посиланням на прес-службу Кабміну.
Варто зазначити, що з другого серпня поточного року почав діяти новий закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». За словами урядовців, надання житлово-комунальних послуг в Україні стане цивілізованим.
Проте, після публікації документа, навколо нього виникло багато суперечок. Аби спростувати всі суперечки і розповісти, як працюють нові правила обліку тепла і води сайт teplo.gov.ua спільно з Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» пояснили деякі «міфи» щодо нового закону. Так, суть головного міфу полягає у можливості ігнорувати показання індивідуальних (квартирних) лічильників. Проте у дійсності документом визначаться два види вузлів обліку тепла і води (якщо мова йде про багатоквартирні будинки): вузол комерційного обліку (загальдомовий) та вузли розподільного обліку (квартирні).
У повідомленні наголошується, що вузол комерційного обліку буде визначити обсяг всієї теплової енергії / води, спожитої в будівлі. А для «розподілення» цього обсягу між споживачами в будинку і визначення, хто скільки буде платити, потрібно, щоб лічильники були у квартирах.
Теги: Донбасс, вода, тепло, Кабмин
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