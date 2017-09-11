Вместо молока украинцам продают «белую жидкость»

11.09.2017 21:20

Лишь 7% производимого в Украине молока экстра-качества.

Такую оценку дал AgroPolit.com заместитель председателя Всеукраинской аграрного Совета (ВАС) Михаил Соколов в эксклюзивном комментарии, переадает ubr.

По его словам в Украине существует огромный дефицит качественного молока. А то, что украинцы покупают в магазинах, можно с натяжкой назвать похожей на молоко белой жидкостью, непригодной к употреблению.

«Чтобы пройти по НАССР и другим европейским требованиям к молоку, производитель молока должен иметь немедленное охлаждение и вакуумную установку для доения коров. Но это не по карману многим фермерским хозяйствам», - отметил Соколов.

По его словам, молоком в Европе признается только продукт экстра-качества. В нашей же стране из всего объема молока высшего сорта производится лишь 7%

«Все остальное, что у нас производится, в Европе молоком не признают», - подытожил Михаил Соколов.

Источник: http://from-ua.com