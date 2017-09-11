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За дорожающую коммуналку можно не платить: новые способы
Стартующий в октябре отопительный сезон, может начаться с повышения цен на тепло почти на 20%. Хотя чиновники и уверяли людей, что не станут поднимать тарифы, однако многое будет зависеть не от них, а от требований Международного валютного фонда.
12 сентября его миссия посетит Киев. И ее члены непременно напомнят нашему правительству об обязательствах о повышении газовых цен на 1 гривну — до 8 грн за кубометр, передает ubr.ua.
«Эти положения прописаны в меморандуме с МВФ — так называемая формула Дюссельдорф плюс работает таким образом, что приведет к росту тарифов. На увеличении тарифов на газ настаивают и представители Европейского энергетического сообщества, которые требуют отменить дискриминационные цены на газ для населения, которые оказались ниже стоимости энергоресурса для промышленности», — отметил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Но это еще не все проблемы, с которыми могут столкнуться потребители с приходом холодов.
В теплоте, но без света
Власти смогли решить только проблему с газом: в этом сезоне корпорация «Нафтогаз» взяла на себя обязательство по закачке 17 млрд кубометров газа в свои хранилища, и почти их выполнила. Запас уже достиг 15 млрд, и эта цифра продолжает расти.
Но не решена проблема с углем, который необходим нашим ТЭС не только для производства электричества, но и тепла. По разным оценкам, на начало отопительного сезона на складах должно быть порядка 3,6 млн тонн угля из которых 1,68 млн — это антрацитовая группа и 2 млн тонн газовой группы.
Однако на сегодня запасено лишь только 1,5 млн тонн. То есть, отставание от плана уже составляет порядка 1 млн тонн. К тому же активисты в этом году опять планируют блокировать поставки ресурса из Российской Федерации.
По словам экспертов, в случае блокады, больше всего проблем возникнет у индустриальных районов страны: Мариуполь, Запорожская область, Кривой рог, Днепропетровск.
«Прогнозируемый дефицит на отопительный сезон, до конца марта 2018 года, составляет 4 млн тонн: 1 млн — уголь газовой группы, 3 млн — антрацитовой группы. С источниками поставок также есть достаточно большие проблемы, поскольку уголь из ЮАР выбран практически весь. Есть немного австралийского угля, но это не спасает ситуацию. Есть еще американский, чья цена может достигнуть $130/т при поставках в Украину. Для сравнения, и з РФ мы поставляем за $80/т», — уточнил Землянский.
Такие перекосы в цене, по словам эксперта, также будут давить на тариф. Не стоит забывать и о влиянии инфляции и стабильности гривны, которые также подталкивают подорожание коммуналки.
Радует одно — цены на электричество в этом году больше поднимать пока не планируют. Хотя время покажет. Ведь отопление дорожать тоже не должно было, говорят эксперты.
Нашли способ не платить
Не секрет, что многие украинцы и так с трудом прошли прошлый отопительный сезон из-за непомерных платежек. Сейчас же ситуация может усугубиться еще больше, говорят эксперты.
Долг населения по всем коммунальным услугам достиг рекордных 24 млрд грн, однако профильный министр рапортует о 112%-ном уровне платежей населения. Хотя аналитики уверяют, что на самом деле ситуация катастрофическая. Скорее всего, украинцы просто погашают собранные ранее долги, боясь потерять свои квартиры.
«В Луцке был прецедент, когда у собственника забрали квартиру за долги по коммуналке. Многие изыскивают сейчас пути просто не платить по нынешним тарифам. Например, пенсионер может написать письмо поставщику, что в связи с маленькой пенсией платит только 50-100 грн. То есть, вполне реально в суде доказать, что уровень жизни должника не соответствует аппетитам поставщиков услуг», — рассказал экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
Также, по его словам, люди не платят еще и потому, что считают все тарифы, утвержденные НКРЭ, незаконными.
«Только исполнительная власть может регулировать тарифы. Комиссия в этом перечне не числится. И в суде это тоже можно доказать», — добавил Кучеренко.
Теплотрассы под ударом
Еще одной проблемой, с которой непременно столкнутся и потребители, и поставщики коммунальных услуг — изношенность теплосетей. В этом году их может быть на порядок больше, чем ранее, говорят эксперты. И сильней всего рискуют пострадать небольшие города.
«Хоть ресурс теплотрасс сильно изношен по всей стране, например, в столице с этим дела обстоят лучше всего, если исходить из возможности быстро выделять деньги из горбюджета на ликвидацию прорывов. Но вот в других городах, особенно маленьких, ситуация намного плачевней», — заверил директор «Института города» Александр Сергиенко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги
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