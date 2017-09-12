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Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем

12.09.2017 09:34
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Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем

Вчера, 11 сентября, президент Петр Порошенко провел встречу с французским сенатором Эрве Мореем, который является главой группы дружбы "Украина-Франция", и обсудил с ним актуальным проблемы нашего государства. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу Гаранта.

Сообщается, что Порошенко выразил обеспокоенность провокациями российско-террористических войск на Донбассе, которые выражаются в обстрелах и систематическом нарушении режима прекращения огня. Кроме того, боевики препятствуют миссии ОБСЕ мониторить подконтрольные НЗФ территории.

Также стороны обсудили внедрение реформ в Украине в таких сферах, как борьба с коррупцией, финансовый сектор и в энергетической отрасли. Морей подчеркнул, что Украина, несмотря на военные действия, достигает небывалых успехов в реформировании государства.

Напоследок Порошенко выразил надежду, что официальный Париж будет поддерживать Киев на пути интеграции в ЕС.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, агрессия, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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