МИД РФ бьется в истерике из-за нового украинского закона "Об образовании" и зовет на помощь Европу

12.09.2017 14:29

В МИД России назвали принятый недавно Верховной Радой новый Закон Украины "Об образовании" ущемляющим интересы "многомиллионного русскоязычного населения". Об этом говорится в сообщении размещенном на сайте министерства иностранных дел России, передает "Диалог.UA".

В ведомстве заявили, что новый закон "Об образовании" является попыткой украинских властей осуществить насильственную украинизацию образования, а также, что это противоречит Конституции Украины. "Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Там также призвали международные организации к осуществлению давления на украинскую власть, чтобы та отменила принятый документ. "Со своей стороны убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на площадках международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", - сказано в послании МИД РФ.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада Украины проголосовала новый Закон Украины "Об образовании", который вызвал недовольство в Кремле и некоторых пророссийских странах Европы.