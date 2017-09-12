МВД: Задержаны лишь два сторонника Саакашвили

12.09.2017 12:56

О массовых задержаниях и речи быть не может, сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины. Заявления о массовых арестах активистов, поддерживающих экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, являются голословными. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Цензор со ссылкой на главу департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко.

По его словам, о массовых задержаниях и речи быть не может.

"О массовости речь не идет. Два лица доправлены в отделение полиции для проведения следственных действий. Об их процессуальном статусе Нацполиция проинформирует позже", – сказал Шевченко.

В то же время, по поводу задержания американских документалистов, о чем заявил Саакашвили, в Департаменте коммуникаций МВД информации нет.

"Если они являются нарушителями государственной границы и их вина будет доказана, будут проведены все необходимые действия в рамках административного законодательства", – отметил Шевченко.

Также он подчеркнул, что соратники Саакашвили в данный момент препятствуют представителям Госпогранслужбы в ознакомлении экс-президента Грузии с протоколом об админнарушении.

"В гостинице, в которой находится Саакашвили, Госпогранслужба хочет ознакомить нарушителя государственной границы с содержанием административного протокола, его приверженцы всячески этому препятствуют. Полиция там обеспечивает порядок", – уточнил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в базу сайта Миротворец добавили народных депутатов от фракции ВО Батькивщина Сергея Власенко, а также внефракционного Дмитрия Добродомова.

Ранее Миротворец добавил в список нарушителей Михаила Саакашвили и Юлию Тимошенко.