- В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине16:12
- МИД РФ бьется в истерике из-за нового украинского закона "Об образовании" и зовет на помощь Европу14:29
- Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории13:52
- МВД: Задержаны лишь два сторонника Саакашвили12:56
- Саакашвили заявляет, что его паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко12:12
- Все военные части Вооруженных сил Украины приведены в полную боевую готовность, призвали даже резервистов: в Генштабе сделали экстренное заявление11:49
- Придя на новоселье в семью танкиста президент Украины принес борщ. ВИДЕО11:28
- Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем09:34
- "Львовской политехнике" предложили присвоить имя Бандеры, несмотря на реакцию Польши09:14
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории
Украине стоит проявить твердую принципиальность в одном важном и основополагающем вопросе по Донбассу, временно контролируемым российскими боевиками. Киев должен официально заявить о том, что Россия – страна-агрессор. Российский политолог Андрей Пионтковский заявил также о невозможности возвращения занятого российскими военными Донбасса под контроль Украины военным путем, сообщает "Диалог.UA".
По его мнению, оккупированные территории вернутся рано или поздно под контроль Украины, это произойдет неминуемо, однако силовой способ возвращения отдельных районов Луганской и Донецкой областей может принести гибель десятков тысяч людей, простых мирных граждан.
"Есть две важные вещи – принципиальная позиция, что Россия - агрессор, Россия ведет войну, Россия оккупировала территорию. Это первое. Вторая позиция - что Украина силовым путем не может вернуть территорию. Это война, гибель десятков тысяч людей. Но Украина никогда с этим не смирится. Территории вернутся, когда в России сменится режим. Рано или поздно", - отметил политолог.
Кроме того Пионтковский считает, что Украина должна быть жесткой и в отношении введения визового режима с РФ, и прекращения всяческих экономических связей с агрессором. "Если Киев хочет, чтобы Запад давил санкциями, то должны быть не менее жесткие санкции Украины по отношению к Кремлю, Путину", - считает Пионтковский.
Также он назвал правильным шагом со стороны Украины принять закон о признании Донбасса оккупированными территориями, а России – страной-агрессором.
Пионтковский подчеркивает – украинская армия очень сильна для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения российской агрессии, но если освобождать ОРДЛО военным путем, это значит погубить десятки а, то и сотни тысяч мирных граждан.
При этом политолог акцентирует на том, что от временно подконтрольных боевикам территорий, Украина никогда не откажется и будет продолжать за них бороться.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, визовый режим, санкции, боевики
- "Прозрение" Путина
- И "мстя" моя страшна: Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2018 года
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- У Путина на секретном совещании обсуждали Украину
- Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины
- Два удара по Путину
- Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова15:49
- Боевики из пулеметов обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь»14:52
- В Ясиноватой ходят слухи, что главари «ДНР» составляют списки на эвакуацию в Россию14:11
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске13:14
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"12:35
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке11:10
- Террорист наградил террористку в городе террористической "славы": Захарченко сделал "почетным гражданином" оккупированной Горловки одиозную карательницу "ДНР" "Корсу"10:16
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина08:34
- В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине16:12
- Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова15:49
- Ученые рассказали всю правду о куриных яйцах15:28
- Россияне в панике: в 12 городах РФ силовики массово эвакуируют вузы, школы и торговые центры15:10
- Adidas раскрыл второй талант Лионеля Месси (ВИДЕО)15:00
- Боевики из пулеметов обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь»14:52
- МИД РФ бьется в истерике из-за нового украинского закона "Об образовании" и зовет на помощь Европу14:29
- В Ясиноватой ходят слухи, что главари «ДНР» составляют списки на эвакуацию в Россию14:11
- Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории13:52
- В Украине заработала швейцарская альтернатива Google13:40
- Ученые рассказали всю правду о куриных яйцах15:28
- Доступ лиц, которые проживают на временно неподконтрольной территории, и внутренне перемещенных лиц к административным услугам предоставляемым ГМС. Дайджест08:16
- Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология. ВИДЕО07:59
- Как родители своими руками делают детей больными22:10
- Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях20:38
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство