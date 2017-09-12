Пионтковский: Украина никогда не откажется от оккупированного Россией Донбасса, но есть только один способ вернуть захваченные территории

12.09.2017 13:52

Украине стоит проявить твердую принципиальность в одном важном и основополагающем вопросе по Донбассу, временно контролируемым российскими боевиками. Киев должен официально заявить о том, что Россия – страна-агрессор. Российский политолог Андрей Пионтковский заявил также о невозможности возвращения занятого российскими военными Донбасса под контроль Украины военным путем, сообщает "Диалог.UA".

По его мнению, оккупированные территории вернутся рано или поздно под контроль Украины, это произойдет неминуемо, однако силовой способ возвращения отдельных районов Луганской и Донецкой областей может принести гибель десятков тысяч людей, простых мирных граждан.

"Есть две важные вещи – принципиальная позиция, что Россия - агрессор, Россия ведет войну, Россия оккупировала территорию. Это первое. Вторая позиция - что Украина силовым путем не может вернуть территорию. Это война, гибель десятков тысяч людей. Но Украина никогда с этим не смирится. Территории вернутся, когда в России сменится режим. Рано или поздно", - отметил политолог.

Кроме того Пионтковский считает, что Украина должна быть жесткой и в отношении введения визового режима с РФ, и прекращения всяческих экономических связей с агрессором. "Если Киев хочет, чтобы Запад давил санкциями, то должны быть не менее жесткие санкции Украины по отношению к Кремлю, Путину", - считает Пионтковский.

Также он назвал правильным шагом со стороны Украины принять закон о признании Донбасса оккупированными территориями, а России – страной-агрессором.

Пионтковский подчеркивает – украинская армия очень сильна для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения российской агрессии, но если освобождать ОРДЛО военным путем, это значит погубить десятки а, то и сотни тысяч мирных граждан.

При этом политолог акцентирует на том, что от временно подконтрольных боевикам территорий, Украина никогда не откажется и будет продолжать за них бороться.